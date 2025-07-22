TSK'nın şampiyon keskin nişancıları, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor

Mehmetçik, görevini azim ve kararlılıkla sürdürüyor..

Hem yurdunu hem de vatandaşlarını her türlü tehlikeye karşı koruyan Mehmetçik, kar-kış demeden erişmesi zor olan tepelerde görev yapıyor.

VATAN NÖBETİ SÜRÜYOR

Depremde, selde, her türlü zorlukta milletinin yanında olan Mehmetçik, doğal afetlerde de en ön safta mücadele ediyor.

Vatan savunmasında zorlu koşullara da göğüs geren Mehmetçik, öyle ki karlı dağlarda, sırtlarında yükleriyle gözlerini bile kırpmıyorlar.

BİRİNCİLİK GELDİ

Isparta'daki Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda bu yıl 5'incisi düzenlenen "Uluslararası En İyi Keskin Nişancı Timi" yarışmasında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı timi birinci oldu.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın diğer timi ikincilik, Genelkurmay Başkanlığı'nın Özel Kuvvetler Komutanlığı timi ise üçüncülük elde etti.

Yarışmaya Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Arnavutluk, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Gürcistan, İtalya, Katar, Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Libya, Özbekistan, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan keskin nişancı timleri katıldı.

Birleşik Krallık, Kazakistan, Kuveyt ve Türkmenistan'dan ise gözlemciler müsabakayı takip etti.

EĞİTİMLER GERÇEĞİ ARATMIYOR

Birinci olan timin hava, kara ve sudaki zorlu eğitimleri görüntülendi.

Buradaki eğitmenler tarafından yarışmalara uygun olarak hazırlanan parkurlarda yarışmacılar; helikopter atışı, eğitim atışı, sızma ve sızma atışı, kule ve bot atışı, ileri nişancılık atışı, barikat atışı ile muharebe atışı gibi parkurları kısa sürede tamamlamaya çalışıyor.

Her türlü hava şartlarında, sabit olmayan alanlarda ortam koşullarına adapte olan keskin nişancılar, mesafe tanımadan özel ekipmanlarıyla verilen görevi başarıyla yerine getiriyor.

BAŞARILI ATIŞLAR YAPILDI

Keskin nişancılar, eğitim faaliyetleri kapsamında hedeflere belirlenen süre içerisinde helikopterden başarılı atışlar yaptı.

Sabit olmayan alanda hedefleri tam isabetle vuran keskin nişancılar, görevlerini tamamladıktan sonra yere indi.

Daha sonra bitki ve araziye uygun olarak "ghillie suit" denen özel kamuflaj kıyafetleri giyerek kamufle olan tim üyeleri, kara hedefine sızarak atış yaptı.

Ekipler sudaki hedeflere de bot üzerinden atış yaparak eğitimlerini başarıyla tamamladı.

HER TÜRLÜ ARAZİDE GÖRÜNMEZ OLUYORLAR

Büyük önem taşıyan arazi eğitimlerinde timler, arazide sızma, gizlenme, hedef tespiti ve sıyrılma eğitimlerinden geçiyor.

Yaptıkları çalışmalarla çeviklik, dayanıklılık ve denge becerilerini artıran personel, beden egzersizlerini düzenli olarak yaparak kondisyonlarını arttırıyor.

Timler giydikleri "ghillie suit" kıyafetleriyle, ilerleme ve siper alış biçimleriyle her türlü arazide adeta görünmez oluyor.

Farklı hava ve arazi koşullarında eğitimlere devam eden personel, çok sayıda ülkenin yer aldığı yarışmalara yerli ve milli tüfeklerle katılım sağlıyor.

Bu kapsamda, KN-12 ve KN-76 tipi keskin nişancı tüfekleriyle yapılan eğitimlerde personel yarışmalara en iyi şekilde hazırlanıyor.

"HIZLI KARARLAR İLE ÖNE GEÇTİK"

"Uluslararası En İyi Keskin Nişancı Timi" yarışmasında birinci olan timin üyesi Üsteğmen, eğitimlere ilişkin açıklamada bulundu.

Yarışmada başarılı olmalarının nedeninin yüksek uyum ve disiplin olduğunu ifade eden Üsteğmen, görevlerini en iyi şekilde yerine getirdiklerini ve Özel Görev Nişancı kursundaki eğitimlerini sahaya yansıttıklarını belirtti.

En büyük zorluklardan birinin yarışma boyunca yüksek stres altında odaklanmayı korumak olduğunu söyleyen Üsteğmen, şunları kaydetti:

Eğitimlerimizde bu tür durumlarla başa çıkmayı öğrendik. Bu da bize avantaj sağladı. Rakiplerimiz de çok hazırlıklıydı. Ancak biz taktiksel olarak daha esnek olmayı başardık ve hızlı kararlar ile öne geçtik. Eğitimlerimizin yoğunluğu ve gerçekçi senaryolar üzerinde çalışmamız, sahada karşılaştığımız durumlara hızlı uyum sağlamamızı sağladı. Bu süreçlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bu başarı bizi daha da motive etti. Önümüzdeki görevlerde ve yarışmalarda da aynı disiplin ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

"GELECEKTEKİ GÖREVLERİMİZ İÇİN ÖZGÜVENİMİZ DAHA DA ARTTI"

Yarışmalarda belirlenen hedefleri çok kısa sürede vurmalarının gerektiğine işaret eden Üsteğmen, tim olarak hızlı organize olduklarını, hedefe başarılı bir şekilde sızarak gözlemcilerden tam puan aldıklarını ifade etti.

Bu deneyimin taktiklerini daha da geliştirmeleri gerektiğini gösterdiğini, gelecekte daha yenilikçi ve esnek stratejiler geliştirmeyi planladıklarını belirten Üsteğmen, şöyle devam etti: