Tufan Erhürman: Bu Ada'da Kıbrıs Türk halkı var olmaya devam edecek

Avrupa Birliği'nden kışkırtıcı adım...

Türk Ajansı Kıbrısın (TAK) haberine göre, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Ursula von der Leyen'in konuşma metnini okuduğunu ve metinde, "Kıbrıslı Türkler"den söz eden tek bir satır olmadığını belirten Erhürman, "Yapay zeka alanındaki yenilikçilerin yarının teknolojilerini ‘Bizans kiliselerinin gölgesinde' geliştirdiklerini anlatıyor. Bu Ada'nın tarihinde yalnızca Bizans varmış gibi." değerlendirmesinde bulundu.

Erhürman, "Görmezden gelelim, ilişkilerimiz bozulmasın" gibi bir anlayışları olmadığının altını çizerek, "Bizim için doğrusu şudur; görmezden gelinmeyi görmezden gelmeyelim, her ortamda gösterelim ki ilişkiler doğru zemine otursun. Ne görüşmeden kaçarız ne de görüştüğümüzde düşüncelerimizi, gerçekleri ve doğruları aktarmaktan kaçınırız." ifadelerine yer verdi.

"KARARLILIĞIMIZI KİMSE ATLAMASIN"

Görüştükleri tüm AB ve AB üyesi devlet yetkililerine, "AB ile Kıbrıslı Türkler arasında da güven artırıcı önlemlere ihtiyaç olduğunu" anlattıklarını vurgulayan, Erhürman, şunları kaydetti: