Turgut Özal, vefatının 33. yıl dönümünde kabri başında anıldı

Türk siyasi tarihinin önemli isimlerinden ve 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, 17 Nisan 1993 yılında hayatını kaybetti.

Özal, vefatının 33'üncü senesinde Zeytinburnu'nda bulunan anıt mezarda anıldı.

MEZARI BAŞINDA ANMA

Tören programına merhum Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, Ahmet Özal'ın eşi Asuman Özal, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul Valisi Davut Gül, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Bozkurt, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, 52. Motorlu Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Tunç, İstanbul İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İl Müftü Yardımcısı Ahmet Aktürkoğlu katıldı.

ÖZAL'IN KABRİNE ÇELENK BIRAKILDI

Anma töreni, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın özgeçmişinin okunması ile başladı.

Özgeçmişin okunmasının ardından Özal'ın kabrine, askerler tarafından Cumhurbaşkanlığı çelengi bırakıldı.

Duanın ardından törene katılan protokol üyeleri, Turgut Özal'ın ailesine taziyelerini iletti.

Bakan Mustafa Çiftçi ve beraberindeki heyet, anıt mezar içerisinde bulunan Turgut Özal Müzesini de ziyaret etti.

MUSTAFA ÇİFTÇİ, ADNAN MENDERES VE ARKADAŞLARININ KABİRLERİNİ DE ZİYARET ETTİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve protokol heyeti, anma programının ardından Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Bakan Çiftçi ve İstanbul Valisi Davut Gül, Adnan Menderes'in eşi Berin Menderes, Aydın Menderes'in eşi Ümran Menderes ve Aydın Menderes'in kabirlerini de ziyaret etti.