Türk savaş gemileri KKTC'yi ziyaret edecek

Mavi Vatan'ın birliği ve Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sarsılmaz desteği, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 51. yıl dönümünde Türk Deniz Kuvvetleri'nin anlamlı ziyaretiyle, bir kez daha vurgulanacak.

Türk Deniz Kuvvetleri, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51'inci yılında, KKTC'ye gerçekleştireceği ziyaretle, dayanışmayı, birlik ve beraberliği yinelenecek.

HAREKATIN 51. YIL DÖNÜMÜ

Türkiye'nin Mavi Vatan'daki egemenlik iradesi ve KKTC ile olan kopmaz bağları, bu ziyaretle, tazelenecek.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı bir denizaltı ile 3 savaş gemisi, ziyareti yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirecek.

TÜRK SAVAŞ GEMİLERİ KKTC'DE

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın (Kıbrıs Barış Harekatı) 51'inci yılı kutlamaları kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG I. İnönü Denizaltısı (S-360), TCG İmbat Hücumbotu (P-335) ve TCG Bandırma Karakol Gemisi (F-502) KKTC'ye gelecek.

ZİYARETE AÇILACAK

Açıklamada denizaltı ve gemilerin 20 Temmuz 10.00-17.00 saatleri arasında, TCG I. İnönü Denizaltısı (S-360) ve TCG İmbat Hücumbotu (P-335) Girne Turizm Limanı’nda, TCG Bandırma Karakol Gemisi (F-502) ise Girne açıklarında demirleyerek halkın ziyaretine açılacağı kaydedildi.

TCG Bandırma Karakol Gemisi'ne (F-502) ziyaretin Girne Antik Limanı'ndan deniz vasıtasıyla sağlanacağı duyuruldu.

KIBRIS BARIŞ HAREKATI

20 Temmuz 1974'te başlayan Kıbrıs Barış Harekatı, Kıbrıs Türk halkını Rum zulmünden kurtararak adada barış ve huzuru tesis eden dönüm noktası olarak kabul edildi.

Türkiye'nin garantör devlet sıfatıyla gerçekleştirdiği bu harekat, Kıbrıslı Türklerin özgürlük ve güvenlik içinde yaşamasını sağlamış ve 1983'te KKTC'nin kuruluşuna giden yolu açmıştır.

ERDOĞAN DA KKTC'Yİ ZİYARET EDECEK

Kutlamalar, bu tarihi zaferi anmak ve Türkiye ile KKTC arasındaki sarsılmaz bağı vurgulamak için geniş kapsamlı etkinliklerle gerçekleştirilecek.

Kutlamalar kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da KKTC'yi ziyaret edecek.

21 PARE TOP ATIŞI YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı ve Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'ndaki törenlere katılacak, ayrıca KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşerek Türkiye'nin katkılarıyla hayata geçirilecek projelerin temel atma ve açılış törenlerinde yer alacak.

Kutlama programı, 21 pare top atışı ve Tatar'ın Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'ndan (BRTK) yapacağı konuşmayla başlayacak.

GEMİLER ZİYARETE AÇILACAK

Boğaz Şehitliği, Dr. Fazıl Küçük Anıt Mezarı ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın Anıt Mezarı'nda düzenlenecek törenler, çelenk sunumları, saygı duruşları ve İstiklal Marşı ile devam edecek.

Gemiler halkın ziyaretine açılacak ve ziyaret saatleri boyunca gemilerde görevli personel, ziyaretçilere gemilerin teknik özellikleri ve Türk Deniz Kuvvetleri'nin görevleri hakkında bilgi verecek.

Türk savaş gemilerinin KKTC ziyareti, Türkiye'nin KKTC'ye olan sarsılmaz desteğinin ve Doğu Akdeniz'deki kararlı duruşunun bir göstergesi olacak.