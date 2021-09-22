Türk Savunma Sanayii'nin yıldızları gökyüzünde bir arada

Türk Savunma Sanayii'nin yıldızları gökyüzünde bir arada

TEKNOFEST'te; Gökbey helikopteri, Hürkuş eğitim uçağı, Bayraktar Akıncı TİHA ve T129 Atak helikopteri birlikte havalandı.

"Türkiye'nin ayakları yere basmayan festivali" sloganıyla TEKNOFEST devam ediyor.

Festival öncesi TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, gösterilerde, "Atak Helikopteri, Gökbey, Hürkuş, Aksungur, Akıncı ve Bayraktar TB2. Hepsi bir anda gökyüzünde olacak." açıklamasında bulunmuştu.

4 YILDIZ BİR ARADA

Dün de festival kapsamında Milli Savunma Sanayii'nin yıldızları olan teknoloji ürünleri, İstanbul Atatürk Havalimanı'nın semalarında bir araya geldi.

Milli Teknoloji Hamlesi'nin yıldızları olarak kabul edilen Bayraktar Akıncı TİHA, Gökbey helikopteri, Hürkuş eğitim uçağı ve T129 Atak helikopteri havalanırken, festivalde gösteriyi izleyenler tarihi anlara şahitlik etti.

Türk Savunma Sanayii'nin yıldızları gökyüzünde bir arada VİDEO