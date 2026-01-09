'Türkiye Sıfır Atık Çalıştayları'nda ikinci durak Sakarya oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yerel düzeyde elde edilen bilgi, deneyim ve iyi uygulamaların ulusal politikalara entegre edilmesini amaçlayan bu kapsamlı süreçte düzenlenen “Sakarya Sıfır Atık Çalıştayı”, 8 Ocak 2026 tarihinde Sakarya Üniversitesi Kampüs Yerleşkesi’nde yoğun ve çok paydaşlı bir katılımla gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan çalıştay, Sıfır Atık Vakfı ve Sakarya Valiliği himayesinde, Sakarya Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sakarya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirildi.

ÇALIŞTAYA GENİŞ KATILIM

Çalıştay, kamu kurumları, akademi ve yerel yönetimleri aynı zeminde buluşturarak sıfır atık alanında ortak akıl, koordinasyon ve sürdürülebilir çözüm üretme kapasitesinin güçlendirilmesini hedefledi.

Çalıştaya; kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve ilgili paydaşlardan 103’ü tüzel temsilci olmak üzere yaklaşık 300 kişi katılım sağladı. Geniş katılım, Sakarya’da sıfır atık uygulamalarına ve israfla mücadele çalışmalarına verilen önemin güçlü bir göstergesi oldu.

Çalıştayda; çevre ve insan sağlığının korunması, doğal kaynakların etkin ve verimli kullanılması, israfın önlenmesi, atık oluşumunun azaltılması ve sıfır atık uygulamalarının yerel ölçekte yaygınlaştırılması başlıkları bütüncül bir bakış açısıyla ele alındı. Sakarya özelinde mevcut uygulamalar, karşılaşılan sorunlar ve iyi örnekler değerlendirilirken; geliştirilebilecek alanlara yönelik somut öneriler ortaya konuldu.

KAMU, AKADEMİ VE YEREL YÖNETİMLER AYNI MASADA

Sakarya Sıfır Atık Çalıştayı’na; Sakarya Vali Yardımcısı Sayın Selda Dural, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Dr. İlhan Yılmaz, Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Özer Köseoğlu, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Oğuz Türkay, Sakarya Tarım ve Orman İl Müdürü Sayın Asım Baş ile Sakarya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Vekili Sayın Hayrettin Tüdün katıldı.

"KİRLETEN ÖDER" PRENSİBİ YERİNE "KİRLETMEYEN KAZANIR" ANLAYIŞI YERLEŞTİRİLMELİ

Çalıştayın açılışında konuşan Sakarya Vali Yardımcısı Selda Dural, 2017 yılında hayata geçen Sıfır Atık Hareketi’nin Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde kısa zamanda önce Birleşmiş Milletler nezdinde ardından tüm dünyada kabul gördüğünü söyledi.

Türkiye’de atık yönetimiyle ilgili düzenleme ve uygulamaların hayata geçirildiğini hatırlatan Dural, “Kirleten öder” prensibinin yerine “Kirletmeyen kazanır” anlayışının yerleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Dural, atık sorununun günümüzde bireysel bazda hissedilmediği hiçbir yer olmadığını vurgulayarak, çözümün ise sadece devlet nezdinde aranamayacağını ve her kesime sorumluluk düştüğünü belirterek, “Sürdürülebilir çevre yönetimi, sürdürülebilir kalkınma ve sıfır atık kavramları çok daha anlamlı bir noktaya oturuyor. Kontrolsüz tüketim alışkanlıklarını, su kaynaklarının asla tükenmeyeceğine dair yanlış anlayışlarımızı çocuklarımızdan başlayarak topluma öğretebilmeli ve uygulamasını sağlamalıyız. Bugün bu çalıştayın asıl önemi ve anlamı da bu.” dedi.

"YALNIZCA BİR ÇEVRE KONUSU DEĞİL, BİR MEDENİYET ANLAYIŞI"

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İlhan Yılmaz ise, çalıştayda yalnızca bir çevre konusunun değil, aynı zamanda bir medeniyet anlayışının, bir sorumluluk ahlakının ele alındığını belirtti.

Yılmaz, “Sıfır Atık iradesinin mimarı olan Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, Sıfır Atık Hareketi’ni bir çevre projesi olmanın ötesine taşıyarak toplumsal farkındalığa dönüşen, dünyaya örnek olan bir proje haline getirdi. Bu süreçte mevzuattan uygulamaya, yerel yönetimden sanayiye kadar çok geniş bir alanda çalışmalar yürütülüyor. Bu alanda önemli bir misyon üstlenen Sıfır Atık Vakfı’nın değerli ekibine şükranlarımızı sunuyoruz.” dedi.

"HARAKETİN YERELE UYARLANMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Çalıştaya ev sahipliği yapan Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Köseoğlu, küresel eyleme dönüşen Sıfır Atık Hareketi’nin yerele uyarlanmasının çok önemli olduğunu kaydederek “Sıfır Atık ve Atık Yönetimi konusunda çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Eylem planları, stratejik planlar, kalkınma planları. Bu hareketin yerelde atığın üretenleri tarafından da benimsenmesiyle başarıya ulaşacağını düşünüyorum. Bu bakımdan çalıştayın iyi sonuçlar vereceğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

"ÖNCELİKLİ HEDEF ATIĞI KAYNAĞINDA AZALTMAK"

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Türkay ise çevresel sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıyan organizasyonun paydaşı olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Türkay, “Sıfır Atık yaklaşımı yalnızca bir çevre politikası değil; sürdürülebilir kalkınmanın temelini teşkil etmektedir. Atık yönetiminde öncelikli hedefin atığın kaynağında azaltılması olduğu gereği ortaya çıkmaktadır. Çünkü hiç üretilmeyen atık çevre açısından en doğru, en düşük maliyetli çözüm olacaktır.” dedi.

"AİT OLDUĞUMUZ MEDENİYETİN KODLARINA GERİ DÖNÜŞ"

Sakarya Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde başlatılan hareketin bir başarı hikayesine dönüştüğünü vurgulayarak, “Bizim ait olduğumuz kültürün, medeniyetin kodlarına geri dönüşün bir ifadesi olarak algılıyorum ben bunu. Biz Bakanlık olarak üretimin sürdürülebilirliğine, gıda arz güvenliğine ve gıdanın israf edilmemesi noktasında tüm çabaları Sayın Bakanımız öncülüğünde, il müdürlüğünden bütün taşra teşkilatlarına kadar yoğun bir şekilde sürdürüyoruz ve bunlara azami derecede dikkat ediyoruz.” dedi.

"YERELDEN ULUSALA BÜYÜK BİR BAŞLANGIÇ"

Sakarya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Vekili Hayrettin Tüdün ise çalışmalara ilişkin bazı rakamlar paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde Sıfır Atık Projesi kapsamında 23 milyon vatandaşa eğitim verildiğini ve 8 yıllık süre kapsamında yüzde 35 oranında geri kazanım sağlanarak 185 milyar TL tasarruf edildiğini belirten Tüdün, “Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma vizyonu doğrultusunda hazırlanan bu çalışma toplumun bütün kesimlerinde israf, atık ve kaynak verimliliği konularında farkındalığı artırmak, yerelden ulusala deneyimleri taşımak konusunda büyük bir başlangıç olacaktır.” ifadelerini kullandı.

14 TEMATİK MASA İLE KAPSAMLI DEĞERLENDİRME

Açılış konuşmalarının ardından “Sakarya Sıfır Atık Çalıştayı” kapsamında dört ana blok altında yapılandırılan 14 tematik masa aracılığıyla; israfın önlenmesi, atık oluşumunun azaltılması, geri dönüşüm ve geri kazanım uygulamaları, döngüsel ekonomi, yerel yönetimlerin rolü, sıfır atık eğitim ve farkındalık çalışmaları, yenilikçi uygulamalar ve iyi örnekler gibi başlıklar çok paydaşlı bir perspektifle değerlendirildi.

Masalar “İklim, Afet ve Doğa Yönetimi”, “Su Yönetimi ve Sulama Verimliliği”, "Sıfır Atık Mavi - Sucul Ekosistemler", “Gıda ve Organik Döngü”, “Ambalaj, Plastik ve Tek Kullanımlık Ürünler”, “Tekstil, Mobilya ve Tüketim Malları”, “Enerji ve Ulaşım Dönüşümü”, “Sanayi, Ticaret ve Dönüşüm Ekonomisi”, “Kamusal Alanlar, Parklar ve Meydanlar”, “Turizm, Otelcilik ve Etkinlik Yönetimi”, “Kültürel, Eğitsel ve Toplumsal Dönüşüm”, “Yönetişim ve Kurumsal Sistemler”, “Finansman, Teşvik ve Dönüşüm Ekonomisi”, “Veri Yönetimi ve İstatistik” başlıklarından oluştu.

ULUSAL STRATEJİLERE YERELDEN GÜÇLÜ KATKI

Sakarya Sıfır Atık Çalıştayı, 29 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecek “Sakarya Sıfır Atık Sonuç Konferansı” öncesinde, il genelinde yürütülen çalışmaların bütüncül biçimde ele alınmasına ve somut politika önerilerinin şekillendirilmesine zemin hazırladı. Çalıştay kapsamında elde edilen veri, değerlendirme ve önerilerin; Türkiye’nin sıfır atık vizyonu doğrultusunda ulusal strateji ve eylem planlarına katkı sunması hedefleniyor.

Sıfır Atık Vakfı, Türkiye Sıfır Atık Çalıştayları aracılığıyla yerel düzeyde elde edilen bilgi, deneyim ve iyi uygulamaları ulusal ölçekte değerlendirilebilir, izlenebilir ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmayı amaçlıyor. Bu kapsamda oluşturulan çok paydaşlı platformlar sayesinde, sıfır atık uygulamalarının sahada güçlendirilmesi ve çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine somut katkılar sunulması hedefleniyor.

Türkiye genelinde devam edecek olan Sıfır Atık Çalıştayları ile her ilin kendi dinamikleri doğrultusunda geliştirdiği çözümlerin ortak bir vizyon altında buluşturulması ve sıfır atık anlayışının toplumsal düzeyde daha da yaygınlaştırılması amaçlanıyor.