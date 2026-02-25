Türkiye soğuk hava ve yağışın etkisinde: Sıcaklıklar düşüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre Türkiye'de soğuk ve yağışlı hava hakimiyeti devam ediyor.

Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrediyor ve önümüzdeki günlerde daha da düşüş eğilimi gösteriyor.

Özellikle İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkili olurken, kıyı şeritlerinde yağmur ve karla karışık yağmur görülüyor.

TÜRKİYE YAĞIŞLARIN ETKİSİNDE

Bugün yağışlar ülke genelinde yaygın olacak.

Özellikle Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz'de kuvvetli kar ve sağanaklar görülecek.

Sıcaklıklar kıyılarda 8-14 derece, iç kesimlerde -3 ile 5 derece arasında değişecek.

Doğu ve iç bölgelerde kar yağışı yoğun görülecek.

SOĞUK HAVA HAKİMİYETİNİ ARTIRACAK

Perşembe günü soğuk hava kütlesinin etkisini artırması bekleniyor.

İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da kar yağışı devam ederken, batı kesimlerde parçalı bulutlu havanın hakim olacağı öngörülüyor.

Sıcaklıkların genel olarak 1-2 derece daha düşük olacağı, birçok noktada sıfırın altına ineceği tahmin ediliyor.

DOĞUDA KAR DEVAM EDİYOR

Cuma günü kar yağışının özellikle doğu ve kuzeydoğu kesimlerde sürmesi, iç bölgelerde hafif kar ve bulutlu havanın görülmesi bekleniyor.

Batı bölgelerde yağışın azalacağı öngörülüyor.

Sıcaklıkların düşük seyredeceği, yüksek rakımlarda -5 ile 0 derece civarında değerlerin kaydedileceği tahmin ediliyor.

SOĞUK HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Cumartesi gün soğuk havanın devam etmesi, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar yağışı, iç kesimlerde parçalı bulutlu ve soğuk bir havanın görülmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin oldukça altında olacağı öngörülüyor.

Birçok ilde gece -5 ile -10 dereceye yaklaşan değerler tahmin ediliyor.

DEĞERLER MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA SEYREDECEK

Pazar günü yağışların yer yer hafifleyerek devam etmesi, ancak soğuk hava kütlesi etkili olması bekleniyor.

Doğu ve iç kesimlerde karın, batıda ise bulutlu havanın hakim olacağı öngörülüyor.

Sıcaklıkların genel olarak düşük kalacağı, normallerin 3-6 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

25 Şubat Çarşamba:

26 Şubat Perşembe:

27 Şubat Cuma:

28 Şubat Cumartesi:

1 Mart Pazar: