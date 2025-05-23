Türkiye ve ABD'nin Suriye adımı İsrail'i rahatsız etti

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20 Mayıs'ta düzenlenen ABD-Türkiye Suriye Çalışma Grubu Toplantısı'nın ardından yapılan açıklamada ABD ve Türkiye'nin Suriye konusunda ortak bir vizyona sahip olduğu belirtildi.

İki ülke arasındaki ilişkilerden ve Türkiye'nin Suriye'ye yönelik attığı adımlardan rahatsızlık duyan İsrail'de gelişmeler yakından takip edildi.

"İSRAİL AÇISINDAN ENDİŞE VERİCİ"

İsrail merkezli Jewish News Syndicate gazetesi söz konusu gelişmeyi, "İsrail açısından endişe verici" olarak değerlendirildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya karşı sert tutumunu hatırlatılarak ABD ve Türkiye'nin Suriye'de iş birliğini artırma kararlılığı İsrail için tehlikeli bir adım olarak nitelendirildi.

ŞARA'NIN ETKİNLİĞİNDEN RAHATSIZLIK DUYDULAR

Haberde İsrail yönetiminin Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara'nın bölgedeki etkinliğinden rahatsızlık duyduğu belirtildi.

ABD-Türkiye iş birliğinin Suriye'de istikrar ve güvenliğe katkı sağlamasının İsrail'in bölgedeki çıkarlarını tehdit edebileceği yönünde kaygılar içerdiği öne sürüldü.

Özellikle Erdoğan'ın Orta Doğu'daki artan etkisinin yaptırımların kaldırılması sürecinde belirleyici olduğu vurgulandı.

Jewish News Syndicate gazetesine göre Erdoğan'ın bölgede yükselen liderliği ve Türkiye'nin ABD ile yakınlaşarak Suriye'de söz sahibi olması İsrail'in geleneksel işgal biçimi 'alan hakimiyeti' anlayışıyla çelişiyor.