Türkiye'de büyüyen Suriyeli, ülkesine Türk bayrağını öperek döndü

Geçtiğimiz yıl 8 Aralık'ta Esad rejiminin sona ermesinin ardından Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların gönüllü dönüşleri, hız kesmeden devam ediyor.

Geri dönüş işlemlerinin yapıldığı Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda Gönüllü Geri Dönüş Merkezi'nde Suriyeliler, gerekli çıkış işlerini tamamlayarak ülkelerine geçiş yapıyor.

TÜRKİYE'YE OLAN SEVGİSİNİ ANLATTI

İstanbul'dan Kilis'e gelerek dönüş işlemlerini yaptıran Suriyeli Muhammed Sefira, Türkiye'ye olan sevgisini anlattı.

Türkiye'ye minnettarlığını belirten Sefira, Türkiye'ye 8 yaşında geldiğini ve 14 yıldır burada yaşadığını belirtti.

"BURADA ÇOK İYİ İNSANLARLA TANIŞTIM"

Burada yaşadığı senelerin çok güzel geçtiğini belirten Sefira, şunları söyledi:

İstanbul'da tekstil işinde çalıştım. Türkiye'de çok güzel yıllarım geçti, çok iyi insanlarla tanıştım. Birçok Türk arkadaşım oldu. Dönüş yapacağımı duyunca hepsi üzüldü.

TÜRK BAYRAĞINI ÖPEREK YOLA ÇIKTI

Memleketine dönerken Türk bayrağını öpmesiyle ilgili konuşan Sefira, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye bana kapılarını açtı, burada büyüdüm. Türk bayrağı çok güzel. Onu hiçbir zaman unutmayacağım. Kısmetimiz bu kadarmış. Afrin'e gidiyorum."