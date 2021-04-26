Türkiye’de her yıl 18,8 milyon ton gıda çöpe gidiyor

Türkiye’de her yıl 18,8 milyon ton gıda çöpe gidiyor

Gıdayı en çok israf eden ülkeler arasında yer alan Türkiye’de en fazla israf edilenlerin başında ekmek geldi. Raporda, üretilen sebze ve meyvelerin, sofraya ulaşmadan çöpe gittiği belirtildi.

Dünya genelinde meydana gelen gıda israfının boyutu gün geçtikçe artıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), her yıl üretilen tüm gıdaların yaklaşık üçte birinin boşa gittiğini ve her yıl üretilen 4 milyar tonluk gıdanın sadece 2.7 milyar tonunun tüketildiğini açıkladı.

1.3 milyar ton ağırlığına denk gelen israf edilen gıdaların yıllık değeri ise 1 trilyon dolar olarak belirlendi.

Küresel ölçekte israf edilen yiyeceklerin sadece dörtte biri kurtarılmasıyla, dünyadaki 840 milyon aç insanın yemek ihtiyacının karşılanabileceği ifade edildi.

214 MİLYAR LİRALIK GIDA KAYBI

Yemeği en çok israf eden ülkeler arasında yerini alan Türkiye’de, İsrafı Önleme Vakfı tarafından yayınlanan son rapora göre ülke genelinde her yıl 18.8 milyon ton gıda çöpe giderken, yapılan gıda israfı 214 milyar liralık gıda kaybına yol açtığı ifade edildi.

YÜZDE 42’Sİ EVLERDE MEYDANA GELİYOR

Araştırmalar, gıda israfının yüzde 42´sinin evlerde meydana geldiğini ortaya koydu.

En çok çöpe atılan gıdaların başında ekmek, unlu mamuller, sebze ve meyveler geldi.

1.6 MİLYAR TON ARTMASI BEKLENİYOR

Üretilen meyve sebzenin en az yüzde 30´unun sofraya ulaşmadan çöpe gittiği, günde 4.9 milyon yılda ise 1.7 milyar ekmek israf edildiği kaydedildi.

2050 yılına kadar gıda tüketiminin en az 1.6 milyar ton artması beklendiği, israfın önüne geçilmediği takdirde de üretilmesi gereken ek gıdaların 2.4 milyar tonu bulması öngörüldüğü ifade edildi.