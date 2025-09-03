Türkiye'nin dört bir yanında Mevlit Kandili dualarla idrak edildi

Son peygamber Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişi dolayısıyla hicri takvime göre rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen kandil münasebetiyle başta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye, Eyüp Sultan, Büyük Çamlıca gibi İstanbul'daki camilerde program düzenlendi.

Camileri dolduran vatandaşlar namaz kılıp İslam alemi ve Türkiye için dua etti.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne kandil dolayısıyla, "La ilahe illallah" yazılı mahya asıldı.

Edilen duaların ardından vatandaşlar hep birlikte yatsı namazını eda etti.

VATANDAŞLARA KANDİL SİMİDİ İKRAM EDİLDİ

Ankara'da Mevlid Kandili dolayısıyla Kocatepe ve Hacı Bayram-ı Veli camilerinde program gerçekleştirildi.

Programlar Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle başladı, Mevlid-i Şerif ve duaların okunmasıyla devam etti.

Vatandaşlara cami bahçelerinde kurulan stantlarda şeker ve kandil simidi ikram edildi.

Mevlit Kandili dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki camilerde de programlar düzenlendi.