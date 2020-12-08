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Türkiye'nin 'en güvendiği' 10 ünlü isim

Türkiye'nin 'en güvendiği' 10 ünlü isim

Ipsos araştırma şirketi, 'Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri' araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Buna göre Türkiye’nin en güvendiği isim, Haluk Levent oldu.