Ukrayna'dan gelen tahıl yüklü geminin denetim saati belli oldu

Ukrayna'dan gelen tahıl yüklü geminin denetim saati belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatının ilk gemisi olan mısır yüklü Razoni isimli geminin denetim faaliyetinin saat 10.00'da gerçekleştirileceğini belirtti.

Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaş, Ukrayna'daki tonlarca tahılın ülkeden nasıl çıkarılacağı sorusunu akıllara getirdi.

Türkiye'nin devreye girmesiyle birlikte, Rusya ve Ukrayna arasında "Tahıl Sevkiyatı Anlaşması" yapıldı.

Öte yandan, tahıl sevkiyatının ilk gemisi olan mısır yüklü Razoni isimli geminin denetim saati, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamayla duyruldu.

Ukrayna'dan gelen tahıl yüklü geminin denetim saati belli oldu





Bakanlık, şu ifadeleri kullanarak açıklamada bulundu:

"Denetim faaliyeti saat 10.00'da gerçekleştirilecek"



"Odessa Limanı'ndan hareket eden ve dün İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine demirleyen mısır yüklü Razoni gemisinde denetim faaliyeti saat 10.00'da gerçekleştirilecek."

Razoni gemisinini denetimini; Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler’den oluşan heyetin yapması bekliyor.

Gemi denetimin ardından Lübnan'a doğru yola çıkacak

İHA'nın haberine göre; 27 bin ton mısır taşıyan gemi, denetlenmesinin ardından Boğaz'dan geçerek Lübnan'a doğru seferine devem edecek.