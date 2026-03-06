Ülke genelinde yağış etkisini sürdürecek: Doğuda kar etkili olmaya devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre ülke genelinde parçalı bulutluluk, yağmur, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışları bekleniyor.

Sıcaklıklar iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında veya altında seyrederken, batı bölgelerde hafif dalgalanmalar gözleniyor.

BİRÇOK BÖLGEDE YAĞIŞLAR DEVAM EDİYOR

Bugün ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Özellikle Karadeniz, İç Anadolu'nun büyük bölümü, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile bazı Akdeniz ve Güneydoğu illerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

İç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülüyor.

Kar yağışı Doğu Anadolu, İç Anadolu'nun doğusu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde yoğunlaşıyor.

Sıcaklıklar batıda 10-15 derece, doğuda 0-8 derece civarında değişkenlik gösteriyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜŞE GEÇECEK

Cumartesi günü yağışlı havanın biraz zayıflasa da, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile bazı batı illerinde devam eden sağanak ve karla karışık yağış bekleniyor.

Bulutlu ve yağmurlu havanın batıdan doğuya doğru dağılım göstereceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu'da daha az yağışlı ve doğuda soğuk havanın devam edeceği öngörülüyor.

Sıcaklıkların genel olarak önceki güne benzer veya hafif düşüşlü olacağı değerlendiriliyor.

DOĞUDA SOĞUK HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Pazar günü, yağışların yer yer yoğunlaşması bekleniyor.

Özellikle Marmara'nın doğusu, Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da kar yağışı öngörülüyor.

Batı ve güneybatıda parçalı güneşli veya bulutlu hava tahmin ediliyor.

Kar yağışının kuzeydoğu ve iç kesimlerde artacağı ve sıcaklıklar doğuda düşük seyredeceği değerlendiriliyor.

BATIDA GÜNEŞ, DOĞUDA KAR HAKİM OLACAK

Pazartesi günü yağışlı havanın kuzeye ve doğuya kayması bekleniyor.

Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun doğusunda kar ve karla karışık yağmurun devam edeceği öngörülüyor.

Batıda daha az yağışlı ve yer yer güneşli havanın görüleceği, doğuda ise bulutlu ve karlı havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

YAĞIŞLARIN AZALMASI BEKLENİYOR

Salı günü yağışların azalması ancak doğu ve kuzeydoğu kesimlerde hala etkili olması bekleniyor.

Akdeniz ve Güneydoğu'da sağanak, iç ve doğuda karla karışık yağış veya kar öngörülüyor.

Genel olarak sıcaklıkların batıda hafif yükseleceği, doğuda ise soğuğun devam edeceği tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

6 Mart Cuma:

7 Mart Cumartesi:

8 Mart Pazar:

9 Mart Pazartesi:

10 Mart Salı: