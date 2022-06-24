Uludağ'da navigasyonun yönlendirdiği uçurumlu yola pankart önlemi

Farklı bölgelerden Uludağ'a navigasyon aracılığıyla ulaşmak isteyen kişilerin yönlendirildiği virajlı ve dik yokuşlu yol kazalara neden oldu. Mahalleli, kazaları engellemek adına bölgeye pankart astı.

Bursa Uludağ'a çıkmak isteyen vatandaşlar, navigasyon yönlendirmesiyle tehlikeli yola giriyor.

Konum yazıldığında ana yoldan yönlendirmeyip, Osmangazi ilçesi Demirkapı Mahallesi'ne yönlendiren navigasyon, ziyaretçileri ölümle burun buruna bırakıyor.

İHA'nın aktarımına göre, bu yolda eğim fazla ve keskin virajlarla dolu olunca çok sayıda araç kaza yapıyor ve yolda kalıyordu.

Tehlikeli yolda fazla sayıda araç kaza yapmaya başlayınca, mahalleli çözümü pankart asmakta buldu.

"Dikkat tehlikeli viraj ve yokuş"

İnsanları uyarmak için "Dikkat; navigasyona aldanıp Uludağ yoluna çıkış için bu yolu kullanmayın. Tehlikeli viraj ve yokuş" yazdırılan pankart, yolun başlangıcı bölgesine asıldı.

Navigasyonla bu yola gelen Uludağ yoluna çıkacak sürücüler pankartı görünce geri dönerek başka yolu kullanıyor.

"Araçlar dik ve virajlı yolda kaza yapıyordu"

Bu yolda çok sayıda kazanın yaşandığını ifade eden mahalle sakini Rami Avcı, "Mahallemizde bulunan bu yol Uludağ yoluna çıkıyor. Fakat yolun eğimi çok fazla ve çok dik. Navigasyon araçları buraya getiriyor. Bu araçlar bu dik ve virajlı yolu kullanınca yolda kaza yapıyordu. Kazalar çok fazla olunca pankart asılarak önlem alındı. Bu pankartı gören sürücüler geri dönerek başka yolu deniyor" dedi.