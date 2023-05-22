Ümit Özdağ Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da görüşen Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın ikinci turda ikinci turda Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldığı öğrenildi.

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Türkiye, ikinci tur seçimlerine gidiyor..

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandıktan ikinci tur mesajı çıktı.

İlk turda yer alan ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, yüzde 5,17 oy oranında oy aldı. Oyların yüzde 5'ini alan Oğan, ikinci tur için herkesin kapısını çaldığı bir isim oldu.

Sinan Oğan 'Erdoğan' dedi

Oğan ile görüşmek için ilk arayan Kemal Kılıçdaroğlu olurken, araya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan girdi.

İkinci turda Milliyetçi tutumlarıyla gündeme gelen Oğan'ın adaylardan kimi destekleyeceği merak konusu olurken, Oğan bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediğini açıkladı.

Ümit Özdağ da Kılıçdaroğlu ile anlaştı

İkinci tur seçimlerinde ATA İttifakı dağılırken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da bir görüşme gerçekleştirdi.

Özdağ, Oğan'ın kararını açıklamasının ardından Ankara'da Kılıçdaroğlu ile yeniden görüştü.

Saat 18.30'da yapılan görüşme sonrası edinilen bilgiye göre, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ anlaştı.

İkinci turda Zafer Partisi’nin Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceği öğrenildi.

Öte yandan Ümit Özdağ, yarın saat 11.00’de Zafer Partisi Genel Merkezi’nde partisinin destek açıklamasını yapacak.