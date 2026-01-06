Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında test sonuçları belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Uyuşturucuyla mücadelede, sanat dünyasından sosyal medyaya kadar birçok isim mercek altına alınmıştı.

Ünlü isimlere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturmasında, çok sayıda isimden test yapılmak üzere örnek alınmıştı.

Son olarak örnek alınan 5 ismin daha test sonuçları belli oldu.

4 ÜNLÜNÜN DAHA SONUCU POZİTİF ÇIKTI

Operasyonda tutuklanan isimlerden biri 'Cihanna' olarak bilinen Cihan Şensözlü'ydü.

Şensözlü'nün uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı.

Ayrıca Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu ve Senna Yıldız da test sonucu pozitif çıkan ünlüler arasına girdi.

BİR İSMİN TEST SONUCU NEGATİF

Oyuncu İrem Sak'ın test sonucu ise negatif çıktı.