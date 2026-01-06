Abone ol: Google News

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında test sonuçları belli oldu

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında başlatılan soruşturmada çok sayıda ünlü isimden alınan test sonuçları belli oldu. İrem Sak'ın test sonucu negatif çıkarken Cihan Şensözlü'nün sonucunun pozitif olduğu öğrenildi.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 06.01.2026 17:28
  • Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında İrem Sak negatif, Cihan Şensözlü ise pozitif sonuç aldı.
  • Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu ve Senna Yıldız da pozitif çıkan diğer isimler oldu.
  • Soruşturma kapsamında çok sayıda ünlü isim mercek altına alındı.

Uyuşturucuyla mücadelede, sanat dünyasından sosyal medyaya kadar birçok isim mercek altına alınmıştı.

Ünlü isimlere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturmasında, çok sayıda isimden test yapılmak üzere örnek alınmıştı.

Son olarak örnek alınan 5 ismin daha test sonuçları belli oldu.

4 ÜNLÜNÜN DAHA SONUCU POZİTİF ÇIKTI

Operasyonda tutuklanan isimlerden biri 'Cihanna' olarak bilinen Cihan Şensözlü'ydü.

Şensözlü'nün uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı.

Ayrıca Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu ve Senna Yıldız da test sonucu pozitif çıkan ünlüler arasına girdi.

BİR İSMİN TEST SONUCU NEGATİF

Oyuncu İrem Sak'ın test sonucu ise negatif çıktı.

