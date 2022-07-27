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    Üsküdar'da peş peşe 2 metrobüs arızalandı

    Altunizade durağında belirli aralıklara iki metrobüs arızalandı. O anlara ait görüntüler kayıtlara geçti.
    • 27.07.2022 - 16:22
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 17:13
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    Üsküdar'da peş peşe 2 metrobüs arızalandı

    İstanbul’da sık sık arızalanarak vatandaşların mağdur olmasına neden olan metrobüslere aynı gün 2 araç daha eklendi.

    Üsküdar'da Söğütlüçeşme yönüne doğru seyir halinde olan metrobüsten duman çıktığı görüldü.

    Yolcular tahliye edildi

    Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan dumanların ardından araç içerisindeki yolcular, Altunizade durağında tahliye edildi.

    Dumanların azalmasıyla araç şoförü yolcu almadan duraktan ayrıldı.

    Üsküdar'da peş peşe 2 metrobüs arızalandı VİDEO

    Üsküdar da peş peşe 2 metrobüs arızalandı #1

    Aynı durakta ikinci arıza

    Bir süre sonra aynı durakta duran metrobüsün de arıza yapması yolcular tarafından tepkiyle karşılandı.

    DHA'nın aktarımına göre; durağın önünde bekletilen arızalı metrobüs, çekiciyle kaldırılırken peş peşe yaşanan iki olay da kayıtlara geçti.

    Üsküdar da peş peşe 2 metrobüs arızalandı #2

    Üsküdar da peş peşe 2 metrobüs arızalandı #3

    Üsküdar da peş peşe 2 metrobüs arızalandı #4

    Üsküdar da peş peşe 2 metrobüs arızalandı #5


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