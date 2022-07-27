Altunizade durağında belirli aralıklara iki metrobüs arızalandı. O anlara ait görüntüler kayıtlara geçti.

İstanbul’da sık sık arızalanarak vatandaşların mağdur olmasına neden olan metrobüslere aynı gün 2 araç daha eklendi.

Üsküdar'da Söğütlüçeşme yönüne doğru seyir halinde olan metrobüsten duman çıktığı görüldü.

Yolcular tahliye edildi

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan dumanların ardından araç içerisindeki yolcular, Altunizade durağında tahliye edildi.

Dumanların azalmasıyla araç şoförü yolcu almadan duraktan ayrıldı.

Üsküdar'da peş peşe 2 metrobüs arızalandı VİDEO

Aynı durakta ikinci arıza

Bir süre sonra aynı durakta duran metrobüsün de arıza yapması yolcular tarafından tepkiyle karşılandı.

DHA'nın aktarımına göre; durağın önünde bekletilen arızalı metrobüs, çekiciyle kaldırılırken peş peşe yaşanan iki olay da kayıtlara geçti.