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    Üsküdar'daki Elif Güneş'i vurduktan sonra hastaneye böyle getirmiş

    Elif Güneş'in katili Koray Gülbar tarafından hastaneye bırakılma görüntüleri ortaya çıktı.
    • 30.07.2022 - 14:58
    • Güncelleme : 30.07.2022 - 15:02
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    Üsküdar'daki Elif Güneş'i vurduktan sonra hastaneye böyle getirmiş

    İstanbul'un Üsküdar ilçesinde 23 Temmuz günü bir genç kadın daha eski sevgisinin kurbanı olmuştu.

    32 yaşındaki kuaför Elif Güneş, kendisiyle son kez görüşmek istediğini söyleyerek buluştuğu eski sevgilisi Koray Gülbar tarafından tabancayla vurularak öldürülmüştü.

    Kaza ile öldürdü

    Polisin Kadıköy'de yakaladığı saldırgan Koray Gülbar, adliyeye götürülürken "İnsan sevdiğini öldürmez. Kaza oldu" diye bağırmıştı.

    Cezaevine gönderildi

    Katil Koray Gülbar, Cnayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Elif'i vurduktan sonra hastaneye götürdü

    Öte yandan Koray Gülbar'ın Elif Güneş'i silahla vurduktan sonra hastaneye götürdüğü görüntüler ortaya çıktı.

    Görüntülerde Koray Gülbar'ın yaralı Elif Güneş'i  tekerlekli sandalye ile acil servise soktuğu görüldü.

    DHA'nın haberine göre; bu sırada bilincinin kapalı olduğu belirtilen Elif Güneş'e doktorların müdahale etmeye başlamasının ardından saldırgan hızla kaçtı.

    Üsküdar daki Elif Güneş i vurduktan sonra hastaneye böyle getirmiş #1

    Üsküdar daki Elif Güneş i vurduktan sonra hastaneye böyle getirmiş #2

    Üsküdar daki Elif Güneş i vurduktan sonra hastaneye böyle getirmiş #3


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