Üsküdar'daki Elif Güneş'i vurduktan sonra hastaneye böyle getirmiş

Üsküdar'daki Elif Güneş'i vurduktan sonra hastaneye böyle getirmiş

Elif Güneş'in katili Koray Gülbar tarafından hastaneye bırakılma görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde 23 Temmuz günü bir genç kadın daha eski sevgisinin kurbanı olmuştu.

32 yaşındaki kuaför Elif Güneş, kendisiyle son kez görüşmek istediğini söyleyerek buluştuğu eski sevgilisi Koray Gülbar tarafından tabancayla vurularak öldürülmüştü.

Kaza ile öldürdü

Polisin Kadıköy'de yakaladığı saldırgan Koray Gülbar, adliyeye götürülürken "İnsan sevdiğini öldürmez. Kaza oldu" diye bağırmıştı.

Cezaevine gönderildi



Katil Koray Gülbar, Cnayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elif'i vurduktan sonra hastaneye götürdü

Öte yandan Koray Gülbar'ın Elif Güneş'i silahla vurduktan sonra hastaneye götürdüğü görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde Koray Gülbar'ın yaralı Elif Güneş'i tekerlekli sandalye ile acil servise soktuğu görüldü.

DHA'nın haberine göre; bu sırada bilincinin kapalı olduğu belirtilen Elif Güneş'e doktorların müdahale etmeye başlamasının ardından saldırgan hızla kaçtı.