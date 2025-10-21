Usulsüz işlem yapan özel hastanelere 334 milyon lira ceza kesildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) özel hastanelere yönelik denetimleri devam ediyor.

Bu kapsamda vatandaşların haklarının korunması amacıyla geçen yıl 8 bin 382 denetim gerçekleştirildi.

Kontrollerde 7 bin 983 işlemde usulsüzlük tespit edilerek ilgili hastanelere 607,9 milyon lira ceza uygulandı.

Bu yıl ocak-haziran döneminde ise özel hastanelere yönelik 5 bin 94 denetim yapıldı.

334 MİLYON TL CEZA KESİLDİ

Denetimlerde tespit edilen 4 bin 781 usulsüz işlemle ilgili 333,9 milyon lira ceza kesildi.

Açıklamada, "Yürüttüğümüz etkin denetimlerle usulsüz işlemlerin önüne geçiyor, sağlık hizmetlerinde şeffaflığı artırıyoruz." denildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da SGK'nın paylaşımını alıntılayarak yaptığı açıklamada, "Usulsüz sağlık hizmetine asla geçit yok. Haksız, usulsüz, şeffaflıktan uzak her uygulamayla kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.