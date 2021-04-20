Vaka sayısı artan ve azalan iller açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısı en çok azalan ve artan illeri duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında 100 bin nüfusta vaka sayılarındaki artış ve azalış yaşanan ilk 5 ile ilişkin açıklama yaptı.

EN ÇOK VAKA ARTIŞI YAŞAYAN İLLER

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 10-16 Nisan tarihleri arasından en çok vaka artışı yaşanan illerin Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova olduğunu belirtti.

VAKA SAYISININ AZALDIĞI İLLER

Vaka sayısı azalan iller ise Kırklareli, Kilis, Samsun, Osmaniye ve Adıyaman oldu.

Fahrettin Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova. Azalan illerimiz ise Kırklareli, Kilis, Samsun, Osmaniye ve Adıyaman. Vaka sayısı artış hızı azaldı. Vaka sayıları da tedbirlerle birlikte azalacak."