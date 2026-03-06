Vali Kemal Çeber'den öğrencilere sürpriz: Mektuplarına kayıtsız kalmadı

Gaziantep'te duygulandıran anlar...

Şehit Öğretmen Hayri Kaya Ortaokulu öğrencileri, Türk bayrağına duydukları sevgiyi şiir ve mektuplarla ifade ederek duygularını satırlara taşıdı.

Öğrencilerin yazdığı duygu dolu mektuplar, Gaziantep Valisi Kemal Çeber'e ulaştı.

ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Bu anlamlı mektuplara kayıtsız kalmayan Vali Kemal Çeber, okula bir ziyaret gerçekleştirdi gençlerle bir araya geldi.

TEBRİK ETTİ

Öğrencilerin kaleme aldığı vatan sevdasını bizzat dinleyen Vali Çeber; bayrak, vatan ve millet değerlerine sahip çıkan tüm öğrencilerimizi tebrik etti.