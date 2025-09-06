Valilik uyardı: İstanbullular sonbaharı yaşayacak!

İstanbul yeni bir yağışlı hava dalgasına hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre cumartesi sabah saatlerinden itibaren megakentte sağanak yağış ve kuvvetli poyraz etkili olacak.

İstanbul Valiliği de olası olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Yağmur ve rüzgarın şiddeti konusunda vatandaşlar bilgilendirilirken olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

DİKKATLİ OLUN!

İstanbul Valiliği’nden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre; Yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren İstanbul’un Anadolu yakasında başlaması beklenen yağışların akşam saatlerine kadar il genelinde görüleceği tahmin edilmektedir. Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklenmektedir. Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”