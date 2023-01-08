Vatandaşları sevindiren haber: 0850'li numaralara düzenleme geliyor

0850'li hatlardan arayarak vatandaşa internet satmaya çalışan dolandırıcılara karşı BTK harekete geçti. Yeni düzenlemeyle vatandaşların hakları korunacak.

Akıllı telefon kullanıcılarının en çok dert yakındığı şeylerin başında, istenmeyen mesajlar ve çağrılar geliyor.

Toplantıda, önemli görüşme anında farketmeksizin sürekli vatandaşları rahatsız eden 0850 numaralı aramalar için harekete geçildi.

Bilgi Teknolojileri Kurumu, vatandaşları rahatsız ederek vakitlerini çalan aramaların önüne geçilmesi ve tüketici hak ve menfaatlerinin korunabilmesi için yeni düzenlemeye gidiyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Tüketici Hakları Dairesi tarafından hazırlanan "İnternet/ TV ve Sabit Telefon Hizmetlerine İlişkin Yeni Bireysel Abonelik Tesisi Öncesinde Teyit Araması Yapılması Hakkında Usul ve Esaslar Taslağı" kamuoyu görüşüne açıldı.

Teyit araması şartı getiriliyor

Sabah'ın haberine göre, düzenlemeyle işletmeciler yeni bireysel abonelik tesisi öncesinde tüketici ile bir irtibat numarası üzerinden iletişim sağlayarak internet veya TV hizmetine yönelik pazarlama ya da tanıtım yapabilmek ve abonelik talebini oluşturabilmek için öncelikle tüketici irtibat numarasının Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS) kayıtlı olduğunu teyit edecek.





Yükümlülükler uygulanmazsa idari para cezası uygulanacak



Abonelik sözleşmesi tesis edilmeden önce ilgili tüketicinin irtibat numarasına aboneliğin yapılacağı işletmenin kurumsal numarasından sunulacak hizmete ilişkin abonelik sözleşmesi öncesinde teyit araması yapılacak. Düzenleme kapsamında yapılan tüm işlemlerde ispat yükümlülüğü işletmeciye ait olacak. İşletmecilerin yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde BTK İdari Yaptırımlar Yönetmeliği hükümleri kapsamında idari para cezası uygulanacak.

Tüm bilgilendirme yapılmak zorunda

Teyit aramasında tüketicilere sunulacak hizmetin türü, cihaz satın alma bedeli, bağlantı, aktivasyon, kurulum ve benzeri ücretler de dâhil ödenmek zorunda olan toplam ücret, aylık ödenmesi gereken ortalama ücret, internet erişim hizmetlerinde duyurulan veri hızları, taahhütlü abonelikler için taahhüdün süresi ve fesih halinde ödenecek tüm ücretlere ilişkin bilgilendirme yapılacak.

Onay verilmezse abonelik başlatılamayacak

Bunun ardından tüketicilere "Yeni abonelik sürecinin başlatılmasına onay veriyor musunuz" şeklinde bilgilendirme yapılacak. Onay verilmemesi halinde abonelik başlatılamayacak.



