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    Vedat Bilgin: Asgari ücreti geniş uzlaşmayla belirleyeceğiz

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, bugün ikinci kez toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde, "Diğer ücretleri de rahatlatacak bir düzeyde uzlaşmayla belirleyeceğiz" dedi.
    • 14.12.2022 - 11:37
    • Güncelleme : 14.12.2022 - 11:58
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    Vedat Bilgin: Asgari ücreti geniş uzlaşmayla belirleyeceğiz

    Milyonlarca çalışan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün yapılacak ikinci toplantısına odaklandı.

    İlk toplantı yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde, 7 Aralık'ta gerçekleştirilmişti.

    Ücret beklentileri tartışılıyor

    2023'e sayılı günler kala sendikalardan siyasi liderlere kadar ücret beklentilerine yönelik tartışmalar da sürüyor.

    Konuya ilişkin TÜRK-İŞ kırmızı çizgilerinin 7 bin 785 TL olduğunu belirtirken, DİSK 13 bin 200 TL olması yönünde fikrini açıkladı.

    Vedat Bilgin: Asgari ücreti geniş uzlaşmayla belirleyeceğiz #1

    Ortak beklenti 8 bin üzerine çıktı

    Çeşitli beklentiler konuşulurken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise her fırsatta hem çalışanın hem de işverenin yüzünü güldürecek bir ücretin belirleneceğini öne sürüyor.

    Bakan Bilgin geçtiğimiz günlerde TBMM'de yaptığı konuşmasında ortak beklentinin 8 bin liranın üstüne çıktığını açıklamıştı.

    Son olarak bugün Kayıtlı Kadın İstihdamı Projesi programına katılan Vedat Bilgin, asgari ücret çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Vedat Bilgin: Asgari ücreti geniş uzlaşmayla belirleyeceğiz VİDEO

    "Asgari ücretli oranı yüzde 38 civarında"

    Toplantı öncesinde konuşan Bilgin, "Asgari ücret fevkalade önemli bir kurumdur. Asgari ücret temel ücret haline geldi gibi ezberlenmiş söylem var bu doğru değil. Asgari ücretlilerin toplam ücretlilerdeki oranı yüzde 38 civarındadır.

    Asgari ücret diğer ücretli çalışanların ücretlerinin de yukarıya tırmandırılmasını sağlıyor. Geçtiğimiz yıl yüzde 50 ardından yüzde 30 artışlar ücretler arasındaki farklılaşmanın yukarı doğru gittiğini ortaya koymaktadır.

    "Uzlaşma sağlayarak belirleyeceğiz"

    Bugünkü toplantıdan veya bu ay gerçekleştireceğimiz asgari ücretle ilgili işçi ve işverenle birlikte belli bir uzlaşma sağlayarak asgari ücret düzenlemesini diğer ücretlileri rahatlatacak bir düzenlemeyle belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

    Vedat Bilgin: Asgari ücreti geniş uzlaşmayla belirleyeceğiz #2


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