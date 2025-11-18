Yalova'nın su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nda su seviyesi yüzde 10'a geriledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ülkeyi saran kuraklık, Yalova'yı da etkisine aldı.

Yalova Valisi Hülya Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuraklık nedeniyle yaşanan su rezervindeki azalmanın sadece Yalova'yı değil, dünyayı ilgilendirdiğini ifade etti.

"YAKLAŞIK 20-25 GÜNLÜK SUYUMUZ KALDI"

Bu yıl istenilen düzeyde yağışın olmadığına dikkati çeken Kaya, şöyle konuştu:

Yağış azlığı, su havzamızdaki potansiyeli etkiliyor. Geçen seneyle kıyasladığımızda su rezervimizin son derece azaldığını görüyoruz. Yaklaşık 20-25 günlük suyumuz kaldı. 25 milyon metreküplük Gökçe Barajı'mızda yaklaşık 2,5 milyonluk bir su rezervimiz kaldı.

"ELİMİZDEKİ SUYUN TASARRUFLU ŞEKİLDE KULLANILMASI ÖNEMLİ"

Yakın zamanda çok büyük yağış da beklemiyoruz. Dolayısıyla elimizdeki suyun çok tasarruflu şekilde kullanılması önem arz ediyor. Bununla ilgili kurumlar arası koordinasyon için de zaten çalışmalarımızı yürütüyoruz.

"SUYUN DİKKATLİ KULLANILMASINI İSTİYORUZ"

Kaya, İl Özel İdaresince özellikle köylerde bu yıl ilk defa akıllı su sayacı uygulamasına geçtiklerini, böylece su tüketimini yüzde 50 oranında azalttıklarını kaydetti.

Barajdaki mevcut su miktarını aralık ayının ortalarına kadar idareli şekilde kullanılmasını istediklerini anlatan Kaya, şunları belirtti: