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    Yaş bekleyenlere müjde! EYT ne zaman çıkacak? Kesin tarih verildi...

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), ile ilgili açıklamalarda bulunan Vedat Bilgin, olumlu mesajlar verdi. Peki EYT 2022'de çıkacak mı? EYT ne zaman çıkacak? İşte ayrıntılar...
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2022 - 09:48
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    Yaş bekleyenlere müjde! EYT ne zaman çıkacak? Kesin tarih verildi...

    3600 ek göstergenin ardından gözler EYT'ye çevrildi.

    Uzun zamandır yasalaşması beklenen EYT için olumlu gelişmeler yaşanıyor.

    EYT bu sene çıkacak mı, kimleri kapsayacak, EYT ne zaman çıkacak soruları milyonlar tarafından her gün sorgulanırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'nin çözümü noktasında tarih verdi.

    Peki EYT çıktı mı, çıkacak mı, ne zaman çıkacak? İşte EYT hakkında son gelişmeler...

    EYT ne zaman çıkacak 2022?

    akan Vedat Bilgin, 24 TV'de katıldığı programda kamuoyunda çık tartışılan konulara açıklık getirerek, "Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) meselesi masamızda. Türkiye’nin emekçileri endişe etmesinler. Türkiye’nin her bir sorunu önümüzde çözülmesi gereken bir dosya olarak duruyor. Bu yılın sonuna kadar bu yolda önümüzde olan bütün dosyaları çözeceğiz. Alternatif çözüm önerilerine çalışıyoruz." dedi.

    Bu kapsamda EYT ile ilgili yıl sonuna kadar çalışmaların hızlanması ve yol haritasının belirlenmesi bekleniyor.

    Yaş bekleyenlere müjde! EYT ne zaman çıkacak? Kesin tarih verildi... #1


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