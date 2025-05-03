Yavuz Bingöl'den Sırrı Süreyya Önder'in vefatı sonrası duygusal mesaj

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Türk siyaseti ve sanat camiası yasta..

Geçirdiği kalp krizi sonrası 18 gündür yoğun bakımda tedavisi devam eden Sırrı Süreyya Önder'den bugün acı haber geldi.

Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Önder'in vefat sebebi olarak çoklu organ yetmezliği gösterildi.

Sırrı Süreyya Önder'in vefatı sonrası birçok isim başsağlığı mesajı paylaşırken, 30 yıllık dostu sanatçı Yavuz Bingöl'den duygusal bir mesaj geldi..

"BENİ KİM ARAYACAK GECE YARILARI, KİME TÜRKÜ SÖYLEYECEĞİM"

Sırrı Süreyya Önder ile bir fotoğrafını paylaşan Bingöl, en yakın arkadaşına şu sözlerle veda etti:

3 kuruşluk dünya .bunu bilerek yaşardı Sırrı. Bırakın insanın insana kıymasını, kimsenin kalbini kırmaz, üzmezdi. Konuştu mu kitabın ortasından konuşurdu. Tüm güzellikleri, iyilikleri kendine toplamış, barışa ömrünü vermişti.



Sırrı'ya kalsa bütün gözyaşlarını kirpiklerden toplamak, bütün silahları bir meydanda yakmak, bütün acıları aşka çevirmek isterdi…Güzel adamdı, iyi adamdı, iyi bir dost, ahda vefası yüksek.. Kısacası insandı.



Çok üzgünüm. Onu çok ama çok özleyeceğim. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin.. Can dostum. Beni kim arayacak gece yarıları kime türkü söyleyeceğim.

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