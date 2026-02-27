İngilizlerin gündeminde Fenerbahçe var: Nottingham Forest zar zor da olsa turu geçti!

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcimiz Fenerbahçe, 3-0 yenildiği maçın rövanşında Nottingham Forest ile deplasmanda karşılaştı.

Temsilcimiz maçtan 2-1 galip ayrılmasına rağmen Avrupa Ligi'ne veda etti.

İngiliz basını mücadeleyi manşetine taşırken Nottingham Forest'ın zorlandığını vurguladı.

'NOTTINGHAM ZORLANDI'

Yine İngiliz basını, Forest'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Vitor Perreira'yı hedef aldı.

İngilizler, Fenerbahçe'nin performansı karşısında, Nottingham'ın korku dolu bir gece geçirdiğini yazdı.

İşte atılan manşetler...

TELEGRAPH: FENERBAHÇE KORKUSUNU ATLATTI!

Forest, Fenerbahçe korkusunu atlatarak Avrupa Ligi son 16 turuna yükseldi. Bu rahatsız edici deneyime rağmen, kulübün sahibi Yunan milyarder Marinakis'in kupayı kazanma hayali hala canlı.

THE GUARDIAN: ZORLUĞA RAĞMEN TUR ATLADI

Hudson-Odoi, Fenerbahçe karşısında yaşanan zorluğa rağmen Nottingham Forest'ı son 16'ya taşıdı. Kerem Aktürkoğlu, takımının umutlarını yeşerten iki gol atsa da, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'taki Avrupa Ligi finali umutları sona erdi.

INDEPENDENT: GERİLİM DOLU ANLAR, ZAR ZOR DA OLSA TURU GEÇTİLER

Nottingham Forest, Fenerbahçe'nin hem saha içinde hem de saha dışında yarattığı gerilim dolu anları atlatarak Europa League'de bir üst tura yükseldi. Forest'ın performansı sönüktü; zar zor da olsa turu geçtiler.

TNT SPORTS: ZORLU BİR MAÇ ATLATTI

Nottingham Forest, Fenerbahçe'ye 2-1 yenilmesine rağmen son 16 turuna yükselmeyi başardı ve zorlu bir maçı atlattı. Vitor Pereira, Pazar Brighton ile oynanacak Premier Lig karşılaşmasını göz önünde bulundurarak rotasyon yaptı.

BBC: FENERBAHÇE'Yİ KIL PAYI GEÇTİLER

Gergin geçen maçta Nottingham Forest, Fenerbahçe'yi kıl payı geçerek Avrupa Ligi son 16 turuna yükseldi. Vitor Pereira'nın takımı dağınık ve tereddütlü bir performans sergilemesine rağmen tur atladı.

DAILY MAIL: İKNA EDİCİ BİR PERFORMANS YOKTU

Avrupa Ligi son 16 turuna zar zor yükselmiş olabilirler ancak Pereira'nın teknik direktörlük görevindeki üçüncü maçında Forest, hiç de ikna edici bir performans sergileyemedi. Devre arasında taraftarlar tarafından yuhalandı.