Yeniden Refah Partisi'nden Mansur Yavaş açıklaması: İddialar asılsızdır

Ankara kulislerinde hareketli günler...

Son zamanlarda Yeniden Refah Partisi'nin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı destekleyeceği gündeme geldi..

PARTİDEN "İDDİALAR ASILSIZ" AÇIKLAMASI GELDİ

Mansur Yavaş iddialarının ilerlemesinin üzerine Yeniden Refah Partisi'nden açıklama geldi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Müjdeci, yaptığı açıklamada, Mansur Yavaş iddialarının yalan olduğunu belirtti.

Yeniden Refah Partili Müjdeci tarafından yapılan açıklama, şu şekilde:

"TV100 ekranlarında, gazeteci Aytunç Erkin tarafından dile getirilen 'Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan’ın Mansur Yavaş’ı desteklediği' yönündeki iddia tamamen asılsızdır.

"CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ FATİH ERBAKAN"

Yeniden Refah Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı, parti iradesi ve yetkili kurullarının kararıyla Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan’dır.

"KAMUOYUNU YANILTMAYA YÖNELİK"

Bunun dışında yapılan yorum ve değerlendirmeler gerçeği yansıtmamakta olup, kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir."