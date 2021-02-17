Yerinde karar dönemi nedir, ne anlama geliyor? Fahrettin Koca'dan 'yerinde karar' dönemi açıklaması..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ''Yerinde karar dönemine geçiyoruz'' başlıklı açıklamasının ardından vatandaşlar, yerinde karar döneminin ne olduğunu araştırıyor. Peki, yerinde karar dönemi nedir?

Türkiye'de yaklaşık bir yıldır mücadele edilen Koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Türkiye'de 2020 yılının Mart ayından bu yana etkilerini sürdüren Koronavirüs ile ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından ‘’Tedbirlerle ilgili artık vaka sayılarına göre ‘yerinde karar’ dönemine geçiyoruz’' şeklinde bir açıklama paylaştı.

Bakan Koca'nın, "yerinde karar" dönemine geçildiğini belirtmesi üzerine bu yeni uygulamanın ne olduğunu merak edenler arama motorları üzerinden, 'Yerinde karar dönemi nedir, ne anlama geliyor?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki, Yerinde karar dönemi nedir, ne anlama geliyor? Yerinde karar döneminin amacı nedir?

İşte, Yerinde karar dönemi hakkında tüm merak edilenler..

YERİNDE KARAR DÖNEMİ NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle katılarak başkanlık yaptığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Twitter hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelinde Koronavirüs vaka sayılarında 7-8 bin bandında bir sıkışma olduğunu ve artık tedbirlerle ilgili vaka sayılarına göre 'yerinde karar' dönemine geçildiğini aktardı.



Koca'nın Twitter üzerinden paylaştığı yazılı açıklama şu şekildedir:

'Tedbirlerle ilgili artık vaka sayılarına göre "yerinde karar" dönemine geçiyoruz'

COVID-19'a karşı şu anda elimizde en güçlü iki silahtan birisi aşı, diğeri doğru bilgidir. Hem aşıyı hem de doğru bilgiyi toplumumuzda yaygınlaştırmak için gereken her şeyi yapacağız.

Koronavirüs Bilim Kurulumuzla bir araya gelerek salgınla mücadelede mevcut durumu ve yürütülen çalışmaları değerlendirdik.

Salgın yönetiminde "yerinde karar" döneminde olduğumuzdan geçen hafta söz etmiştim. Yerinde alınacak kararlara esas olması amacıyla bir haftalık toplam vaka sayılarının nüfusa oranlı olarak illerimizdeki durumunu gösteren haritayı yayımladık. Bu verileri her hafta düzenli olarak paylaşmaya devam edeceğiz. Daha detaylı göstergelere ilişkin çalışmalar da yapılmaktadır.





Ülkemizde tedbirlere ve kısıtlamalara uyumun etkisini hep birlikte gördük. Ancak vaka sayılarında ülke genelinde son dönemde 7-8 bin bandında bir sıkışma söz konusudur. Her gün ne yazık ki hala 100'e yakın vatandaşımızı bu hastalık sebebiyle kaybediyoruz. Normal hayatımıza dönmek için vaka sayılarını önemli ölçüde azaltmak mecburiyetindeyiz. Ülkemizde de görülen mutasyonlara karşı etkin bir çalışma yürütüyoruz. Buna rağmen bazı mutasyon türlerinin bulaşma oranı çok daha yüksek. Bu riski göz ardı etmeden tedbirlere uymaya ısrarla devam etmek zorundayız.

"ÖNCELİKLİ GRUPLARIN AŞILANMASINDA 1. AŞAMAYI TAMAMLAMAK ÜZEREYİZ"



Bütün kurumlarımızın desteği, vatandaşlarımızın fedakarlığı, tüm vatandaşlarımızı kapsayan sağlık güvencesi, en önemlisi sağlık çalışanlarımızın emeği ve tecrübesiyle ülke olarak COVID-19 tedavisinde etkin mücadelemizi sürdürüyoruz. Organize bir şekilde yürüttüğümüz aşı programımız da hakkaniyetle değerlendiren her kesimden, dünyanın her yerinden takdir topluyor. Bilim Kurulumuzun oluşturduğu öncelikli grupların aşılanmasında 1. aşamayı tamamlamak üzereyiz.





Şu ana kadar ülkemize yaklaşık 800 bini ikinci doz olmak üzere 5 milyonu aşkın doz aşı yapılmış oldu. Sırası gelen vatandaşlarımız Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alarak kamu ve özel hastaneler ile aile hekimliklerinde aşılarını yaptırabilirler. Bu esnada kalabalıkların oluşmaması için olabildiğince yaygın olarak randevu verilmesine dikkat ediyoruz. Vatandaşlarımızın günün bilinen kalabalığını yaşamaksızın mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında tüm kamu ve özel hastanelerimizden randevu alarak aşılarını yaptırabileceklerini hatırlatmak isterim.

Kontrolleri tamamlanan aşılarımız devreye girdikçe aşı takvimini hızlandırma gayreti içindeyiz. Mümkün olan en kısa sürede Bilim Kurulunun belirlediği stratejiye uygun olarak aşılamayı tamamlamayı hedefliyoruz. Bu hususta vatandaşlarımızın sağduyusu ve duyarlılığı ile güçlü sağlık alt yapımıza güvenim tamdır.





ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM



Milletçe normale dönüş özlemi çekiyoruz. Esnafımız, çalışanımız, öğrencimiz haklı bir beklenti içinde. Bu husus çalışmalarımızın odağında bulunuyor. Esnafımızın işine, öğrencilerimizin okullarına bir an önce kavuşmalarını istiyoruz. Bunun kriterlerinin belirlenmesi konusunda Bilim Kurulumuz çalışmalarını sürdürüyor. Bugün yüksek öğretim ile ilgili değerlendirmeler yaptık. Yapılan değerlendirmede uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi konusundaki görüş birliği Yüksek Öğretim Kurumumuza iletilmiştir.

COVID-19'a karşı şu anda elimizde en güçlü iki silahtan birisi aşı, diğeri doğru bilgidir. Hem aşıyı hem de doğru bilgiyi toplumumuzda yaygınlaştırmak için gereken her şeyi yapacağız.

En kısa zamanda özlediğimiz günlere sağlıkla kavuşmak dileğiyle.







