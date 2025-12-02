Yılmaz Tunç: Adalet insan onurunu korumaktır

- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'daki Hakim ve Savcı Kura Töreni'nde konuştu.
- Tunç, yargının adaletin tecellisi için çalıştığını vurguladı.
- Yargının darbeci ve yolsuzluk yapanlardan hesap sorduğunu belirtti.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Ankara Beştepe'de bulunan Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni düzenleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı tören başladı.
Burada kürsüye çıkan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkan satır başları şunlar:
"Yargı adaletin tecellisi için çalışıyor. Yargımız darbeciden, vesayetçiden, yolsuzluk yapandan hesap soruyor."
AYRINTILAR GELİYOR...