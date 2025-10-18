Yılmaz Tunç: Adaletin yüzyılını güçlü temeller üzerine inşa ediyoruz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye, hukuk alanında yeni yatırımlar yapmaya devam ediyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda depreme dayanıklı, teknolojinin tüm imkanlarının kullanıldığı yeni binalarla vatandaşların adalet hizmetlerine eksiksiz ve kesintisiz şekilde ulaşmasını sağladıklarını kaydetti.

Bakan Tunç, hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla adalet yatırımlarının hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

Bakan Tunç’un mesajın şu ifadelere yer verdi:

"FİZİKİ KAPASİTEMİZİ GÜÇLENDİRİYORUZ"

Adalet hizmetlerimizin etkinliğini ve sunumunun kalitesini daha da artırmak için fiziki kapasitemizi güçlendiriyoruz.



Ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine tüm illerimizde vatandaşlarımızın adalete açılan kapısı olan adliyelerimizin, mahkemelerimizin, adli tıp grup başkanlıklarımızın temellerini atıyor, açılışlarını yapıyoruz.

"YATIRIMLARIMIZA HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEĞİZ"