Yılmaz Tunç: Balıkesir'de yıkılan binaya dair soruşturma başlatıldı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, dün akşam saatlerinde sarsıldı...

Balıkesir Sındırgı merkezli 6.1 büyüklüğündeki deprem tüm ülkeyi sarsarken, depremde 1 vatandaşımız ise hayatını kaybetti.

YIKILAN BİNADAN KAROT ÖRNEĞİ ALINDI

Yıkılan binada enkazda kalan 4 kişi ise, arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri, Camikebir Mahallesi'ndeki kaymakamlığın karşısında bulunan ve depremde yıkılan 3 katlı binanın enkazında inceleme yaptı.

Ekipler, yapının kiriş ve kolonlarından karot örneği aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yılmaz Tunç'tan bir son dakika açıklaması geldi...

Balıkesir'de yıkılan binaya dair soruşturma başlatıldığını duyuran Bakan Tunç, "Balıkesir ilimizde meydana gelen depremde Sındırgı ilçemizde 3 katlı binanın yıkılması ve 1 vatandaşımızın hayatını kaybetmesiyle ilgili Sındırgı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır." dedi.

MÜTEAHHİT VE BİNA SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Açıklamalarının devamında, müteahhit ve bina sahibinin ise gözaltına alındığını bildiren Bakan Tunç, şu bilgilendirmelerde bulundu:

Soruşturma kapsamında yıkılan binada incelemelerde bulunmak üzere inşaat mühendisi, mimar ve jeofizik mühendisinden oluşan uzman bilirkişi heyeti görevlendirilmiş olup, binadan karot örnekleri alınmıştır.



Yapılan inceleme sonucu bilirkişi heyetinin ön raporundaki tespitler doğrultusunda binanın inşaatını yapan müteahhit ve bina sahibi, “Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma” suçundan gözaltına alınmıştır.

"SORUŞTURMA TÜM YÖNLERİYLE YÜRÜTÜLMEKTEDİR"

Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle yürütülmektedir.



Depremde kaybettiğimiz vatandaşımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.

1 YIKIK, 13 AĞIR HASARLI, 61 AZ HASARLI YAPI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, son durumu ilişkin şu verileri paylaşmıştı: