Yılmaz Tunç duyurdu: Boşanma ve nafaka için yeni yargı paketi geliyor

Yeni yargı paketi yolda...

Boşanma, nafaka ve tazminat davalarında süreci hızlandıracak kapsamlı bir yargı paketi hazırlığı sürüyor.

Hakkari'de düzenlenen "Kadın ve Gençlik Buluşması" programında konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, söz konusu taslağın davaların süresini kısaltmayı hedeflediğini ve özellikle kadınların mağduriyetini azaltacağını açıkladı.

MADDİ VE MANEVİ DAVALAR AYRI YÜRÜTLECEK

Hazırlanan paketle birlikte maddi ve manevi tazminat davaları ile nafaka davaları artık ayrı yürütülecek.

Böylece boşanma sürecindeki kadınların hakları korunacak ve barınma gibi temel ihtiyaçlarının temini sağlanacak.

"DAVANIN UZUN SÜRMESİ KADININ MAĞDURİYETİNE YOL AÇIYOR"

Aile hukuku ile ilgili sorunları çözecek bir yargı paketi taslağı hazırladıklarını ve tamamlanmak üzere olduğunu belirten Tunç, şunları kaydetti:

Özellikle boşanma davalarının zaten yüzde 60'ını kadınlar açıyor ama o davanın uzun sürmesi kadının mağduriyetine neden oluyor. Yani öyle dilekçeler alıyoruz ki gerçekten haklı.



Diyor ki, 'İstinafta davam uzun sürdü, öne alınsın, öne alınırsa bundan sonra çocuk yapmayı ve evlenmeyi düşünüyorum.' Dolayısıyla burada uzun süren bir boşanma davası kadınların mağduriyetine neden oluyor.

"BOŞANMA DAVASI SÜRERKEN KADININ KORUNMASI"