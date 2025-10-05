Yılmaz Tunç: İstanbul Adli Tıp Kurumu yeni hizmet binasına kavuşacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından müjdeli bir haber paylaştı.

Tunç, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun yeni hizmet binasına kavuşturulacağını açıkladı.

DETAYLARI DUYURDU

Bakan Tunç, ihalesi yarın gerçekleştirilecek olan ana hizmet binasının; 77 bin 856 metrekare kapalı kullanım alanına sahip olacağını, 2 bodrum, zemin ve 9 kattan oluşacağını belirtti.

Aynı zamanda Tunç, binada kimya, biyoloji, fizik, trafik, morg, aktüerya, gözlem ve Adli Bilişim İhtisas Daireleri ile 11 adet Adli Tıp İhtisas Kurulu, 190 kişilik toplantı ve konferans salonu ile toplam 697 araçlık otopark bulunacağını açıkladı.

"MİLLETİMİZE HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Bakan Tunç, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Gerçeğin ortaya çıkmasında ve adaletin tecellisinde önemli bir görevi yerine getiren Adli Tıp Kurumu'nu güçlendirmeye devam ediyoruz. Ülkemizin tamamına hizmet eden İstanbul Adli Tıp Kurumu!nu yeni hizmet binasına kavuşturuyoruz.

Daha modern hale getireceğimiz ve teknolojinin tüm imkanlarıyla donatacağımız İstanbul Adli Tıp Kurumu hizmet binasının ihalesini yarın gerçekleştireceğiz.



İstanbul Adli Tıp Kurumu ana hizmet binamız; 77 bin 856 metrekare kapalı kullanım alanı, 2 bodrum, zemin ve 9 kat, kimya, biyoloji, fizik, trafik, morg, aktüerya, gözlem, Adli Bilişim İhtisas Daireleri, Adli Tıp İhtisas Kurulları 11 adet, 190 kişilik toplantı/konferans salonu, toplam 697 araçlık otoparktan oluşacak.



Proje kapsamında; ana binanın yanında 2 bodrum ve zeminden oluşan 2 bin 487 metrekarelik teknik bina ile zemin ve 2 kattan oluşan her biri bin 160 metrekare 2 prefabrik bina yer alacak. Yapımına en kısa sürede başlayacağımız bu önemli projenin şimdiden İstanbul’umuza, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.