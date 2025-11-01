Yılmaz Tunç: Terörsüz, dayanışma içinde bir Türkiye hedefindeyiz

Adıyaman Adliyesi Ek Hizmet Binası'nın açılışına katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, burada bir açılış konuşması gerçekleştirdi.

Bakan Tunç, konuşmasında deprem bölgesindeki adalet süreçlerinden, şehirlerin yeniden inşa sürecine ve 'Terörsüz Türkiye' hedeflerine kadar önemli mesajlar verdi.

"ŞEHİRLERİN YENİDEN İNŞA SÜRECİNİN GECİKMEKSİZİN DEVAM ETMESİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"

Kahramanmaraş'taki deprem davaları değerlendirme toplantısının ardından Adıyaman'a geldiklerini belirten Bakan Tunç, "Adalet binamızın açılışını gerçekleştirdik. Hemen ardından merkeze gelerek Adıyaman Adalet Ek Hizmet Binamızı, idare mahkememizi ve icra dairelerimizin görev yapacağı binayı hizmete açıyoruz. Depremin ardından yürütülen yargı süreçlerinde vatandaşlarımızın mağdur olmadan, şehirlerin yeniden inşa sürecinin gecikmeksizin devam etmesi için çalışmalarımız sürüyor" dedi.

"DEPREM BÖLGESİNDEKİ 11 İLİMİZİ YENİDEN AYAĞA KALDIRDIK"

Bakan Tunç, 6 Şubat depremlerinin ardından geçen iki buçuk yılda devletin tüm kurumlarıyla yoğun bir şekilde çalıştığını ifade ederek, "300 binden fazla konut vatandaşlarımıza teslim edildi. Yıl sonuna kadar 450 bin civarında konut vatandaşlarımıza teslim edilmiş olacak. Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önceliğimiz, deprem bölgesindeki 11 ilimizi yeniden ayağa kaldırmak" diye konuştu.

"ADLİYELERİMİZ, AYNI ZAMANDA VATANDAŞLARIMIZIN HUKUKİ DANIŞMA NOKTASI KONUMUNDA"

Adliyelerin sadece beton yapılardan ibaret olmadığını vurgulayan Bakan Tunç, "Burası vatandaşlarımızın hakkını arayabileceği, adalete başvurabileceği bir yer. Adliyelerimiz, sadece yargısal hizmet değil aynı zamanda vatandaşlarımızın hukuki danışma noktası konumunda. Bu anlamda Adıyaman'da yargı hizmetlerini daha da güçlendirmiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"TERÖRSÜZ, KARDEŞLİK VE DAYANIŞMA İÇİNDE BİR TÜRKİYE HEDEFİ" MESAJI

Türkiye'nin 'terörsüz bir yüzyıl' hedefiyle ilerlediğini belirten Tunç, şöyle konuştu:

İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber birlik ve beraberliği içerisinde inşa edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı terörsüz Türkiye ile inşa edeceğiz. 41 yıldan bu yana terör bize büyük kayıplar getirdi. Ekonomik kayıplarımız, trilyonlarca liramız maalesef terör nedeniyle heba oldu. Eğer terör olmasaydı o trilyonlar milletimize vefayı için harcanmış olacaktı. Ve bugün Türkiye ekonomide kat kat daha ileride olacaktı. Tabii en önemlisi de büyük acılar yaşadık. Binlerce şehit verdik, gaziler verdik. Dolayısıyla bu acıları bir daha yaşamamak, şehit ailelerimizin ve şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak için Türkiye'yi terörden arındırarak Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek istiyoruz.

"MECLİSİMİZİN ORTAYA KOYACAĞI İRADE DOĞRULTUSUNDA ATACAĞIMIZ ADIMLAR ŞEKİLLENECEK"

Önemli bir süreçten geçiyoruz. Son bir yıldır da Terörsüz Türkiye ile ilgili önemli çabalar söz konusu. Bu konuda parlamentoda da geniş bir mutabakat var. Ve Terörsüz Türkiye Milli Birlik Dayanışma ve Kardeşlik Demokrasi Komisyonunun çalışmaları var. Meclisimizin ortaya koyacağı irade doğrultusunda atacağımız adımlar şekillenecek. Ve çocuklarımıza, geleceğimize huzurlu bir Türkiye'yi inşallah emanet edeceğiz. O da Türkiye'nin daha hızlı gelişmesini, kalkınmasını sağlayacak. Milletimizin refahını daha da arttıracak. Dünyada da adaleti, hakkaniyeti, mazlumun hakkını daha güçlü savunmamızı sağlayacak. Hep beraber bunu başaracağız diyorum.

Konuşmaların ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve beraberindekiler, dualar eşliğinde binanın açılış kurdelesini keserek hizmete açtı.

Açılışın ardından bina gezilerek incelemelerde bulunuldu.