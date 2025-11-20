Yılmaz Tunç'tan "hukuk alanında dijitalleşme" mesajı: Adaletin özünü asla zedelememelidir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Adalet Bakanları 2. Toplantısı'na katıldı.

Burada önemli açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, "Güven veren, erişilebilir bir adalet sisteminin tesisi ve kapsamlı bir e-adalet sisteminin hayata geçirilmesi yönünde yapacağımız çalışmalar önem taşımaktadır." vurgusu yaptı.

YARGISAL İŞLEMLERDE DİJİTALLEŞMENİN ÖNEMİNDEN BAHSETTİ

Nahçıvan Anlaşması'nın oluşturduğu sağlam temel ve Türk Dünyası Vizyon 2040'ın ortaya koyduğu hedeflerin Türk devletlerini ortak amaç ve ilkeler etrafında buluşturduğunu söyleyen Tunç, hukuk ve adalet alanında var olan iş birliklerinin güçlendirilmesi ve derinleştirilmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Bugün hukuk ve adalet alanında dijital dönüşüm konusuna odaklandıklarını belirten Tunç, dijitalleşmenin artık sadece bir teknoloji meselesi değil, hayatın her alanını dönüştüren bir süreç olduğunu kaydetti.

Tunç, yargısal işlemlerde dijitalleşmeyi önemsediklerini söyleyerek hukuk ve adalet alanındaki dijital dönüşümü daha da ileriye taşımayı hedeflediklerini vurguladı.

YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİNİN HUKUK ALANINDA KULLANIMI

Türkiye'de yargı ve hukuk sisteminin dijital dönüşüm süreci ve geleceğine dair beklentilerden bahseden Tunç, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP Bilişim Sistemi), Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS), E-Duruşma, Akıllı Teknolojilerin Ceza İnfaz Kurumlarına Entegrasyonu (ACEP) ve E-Tebligat gibi uygulamaları anlattı.

Tunç, son yıllarda yapay zeka teknolojilerinin hukuk alanında kullanımının da gündeme geldiğini belirterek Türkiye'de bu konuda, büyük veri analizleri, dava yoğunluk haritaları ve yargı süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik çeşitli yazılımlar geliştirildiğini bildirdi.

Özellikle dava tasnifi, benzer içtihatların tespiti ve karar taslakları oluşturma gibi alanlarda yapay zeka destekli sistemler geliştireceklerini bildiren Tunç, yargı verilerinin korunması için güçlü siber güvenlik altyapısı oluşturduklarını ve bu konuda sürekli güncelleme çalışmaları yürüttüklerini kaydetti.

"DİJİTALLEŞME, ADALETİN HIZINI ARTIRIRKEN ADALETİN ÖZÜNÜ ASLA ZEDELEMEMELİDİR"

Tunç, "Türkiye olarak hukuk alanındaki dijitalleşmeyi daha da derinleştirme kararlılığındayız. Bu alanda gerçekleştirdiğimiz sistemleri ve tecrübeyi de bu ortak vizyonun parçası olarak paylaşmaya hazırız. Dijitalleşme, adaletin hızını artırırken adaletin özünü, yani hakkaniyet ve tarafsızlığı asla zedelememelidir. Vatandaşların haklarının korunması, dijital çağda hem bir hak hem de bir zorunluluktur. Bu anlayışla, TDT çatısı altında hep birlikte daha etkin, erişilebilir ve güvenli bir e-adalet sistemi inşa edebileceğimize yürekten inanıyorum." diye konuştu.

GAZZE'DE YAŞANAN TRAJEDİYİ GÜNDEME GETİRDİ

Gazze'de yaşanan trajediye de değinen Tunç, "Gazze'de, Filistin'de uluslararası hukuk mekanizmalarının etkisizliği, insanlığın ortak vicdanında derin yaralar açmıştır. Türkiye olarak biz, adaleti ve hakkaniyeti yalnızca ulusal bir ilke değil, insanlığın ortak vicdanı olarak görüyoruz. Bu anlayışla, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, her koşulda insan onurunu ve adaleti savunmaya, Filistin'de kalıcı barışın tesisine yönelik uluslararası çabalara destek vermeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

"ORTAK PROJELER GELİŞTİRMEYE HAZIRIZ"

Tunç, bugünün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü olduğunu hatırlatarak Gazze başta olmak üzere, dünyanın farklı bölgelerinde yaşam hakkı ihlal edilen tüm masum çocukların derin acısını yürekten hissettiğini, şiddet, istismar ve dijital zorbalıkla mücadelede uluslararası dayanışmanın güçlenmesini, çocukların onurunu, güvenliğini ve geleceğini koruyan adil bir dünyanın hep birlikte inşa edilmesini temenni ettiğini vurguladı.

Bakan Tunç şunları kaydetti: