Yılmaz Tunç'tan Türkiye’nin Bükreş Büyükelçiliği’ne ziyaret

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Romanya'da...

Bakan Yılmaz Tunç, resmi temaslarda bulunmak üzere Romanya'ya gitti.

ZİYARETE İLİŞKİN DETAYLAR

Yılmaz Tunç, Türkiye’nin Bükreş Büyükelçiliği’ni ziyaret etti.

Bakan Tunç, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"ÜLKEDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR VE FAALİYETLER HAKKINDA BİLGİ ALDIK"

Bakan Tunç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Romanya'daki temaslarımız kapsamında Bükreş Büyükelçiliğimizi ziyaret ettik. Büyükelçimiz Özgür Kıvanç Altan ile bir araya gelerek ülkede yürütülen çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi aldık. Ülkemizi başarıyla temsil eden Büyükelçimize ve Büyükelçilik çalışanlarımıza misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum.