Yunan adalarına gidiş tarifesi belli oldu

ANKA

Yaz sezonu yaklaştı, tatil planları da hız kazanmaya başladı.

Geçtiğimiz sezon Yunan adalarına ilgi bir hayli fazlaydı.

Bu sezonda da Yunan adalarını ziyaret etmek isteyenler için kapıda vize uygulaması devam ediyor.

Feribot seferleri ve vize ücretleri ise netleşti.

ÜCRET TARİFLERİ

İDO’nun açıkladığı yeni tarifeye göre, Türkiye’den bazı Yunan adalarına düzenlenen feribot seferlerinin gidiş-dönüş ücretleri şöyle:

Seferihisar - Samos: 40 euro

Kuşadası - Samos: 55 euro

Dikili - Midilli: 45 euro

KAPIDA VİZE ÜCRETİ 85 EURO

Yunan adalarına geçişte uygulanan kapıda vize için ödenecek tutar yetişkinler için 85 euro olarak belirlendi. 0-18 yaş aralığındaki çocuklar için ise bu ücret 20 euro.

VİZEYLE EN FAZLA 7 GÜN

Kapıda vize uygulaması, yalnızca tek girişli olacak ve en fazla 6 gece 7 gün konaklamaya izin verecek.

Her yeni geçişte yeniden vize alınması gerekecek. Ayrıca bu vize, yalnızca başvuru yapılan ada için geçerli olacak. Yani Yunanistan anakarasına ya da başka adalara geçişe izin vermeyecek.

UYGULAMA HANGİ ADALARDA GEÇERLİ?

2 Nisan 2024 itibariyle başlayan kapıda vize uygulaması, 10 Yunan adasında geçerli: