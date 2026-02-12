Yunanistan'ın "Altın Vize" programına Türkiye'den yoğun ilgi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Son dönemde turizmde Türkiye'den Yunanistan'a gidişlerde büyük oranda artış yaşandı...

Yurt içindeki tatil beldelerinde artan fiyatları gerekçe gösteren yerli turistlerin en çok gittiği noktalardan biri, kapıda vize uygulamasıyla da tercih edilen Yunan adaları oluyor.

Bir de Yunanistan'ın "Altın Vize" programı var.

"ALTIN VİZEYE" TALEP ARTTI

Bu kapsamda da Yunanistan'ın Temmuz 2013'te yürürlüğe koyduğu "Altın Vize" programından yararlananlar arasında Türkiye var ve bu programa da Türkiye'den büyük bir ilgi var.

2025 YILINDA 3 BİN 291'E ULAŞTI

Yunan Kathimerini gazetesinin haberine göre "Altın Vize" için başvuranların sayısı, 2024'e göre yüzde 160 artarak 2025'te 3 bin 291'e ulaştı.

"KESKİN BİR ARTIŞ"

Haberde, Altın Vize'ye başvuran Türk vatandaşlarının sayısının 2023'ten bu yana "keskin bir artış" gösterdiği ve özellikle "Türk iş adamlarının" talebinin yoğun olduğu belirtildi.

Bunun nedeni ise "yurt dışında farklı seçenekler aramak" olarak vurgulandı.

Gazete, Türklerin "Altın Vize'ye" başvurularındaki motivasyonlarının sadece yatırım olmadığını, Schengen bölgesinde vizesiz seyahat imkanının da önemli faktörler arasında olduğunu okuyucularına aktardı.

"GAYRİMENKULLERE TALEP VAR"

Gazeteye göre Yunanistan'daki gayrimenkullere yatırım yapmak popüler bir hale gelmeye başladı.

Yunan makamları tarafından onaylanan "Altın Vize" başvurularının sayısında da bir önceki seneye oranla büyük bir artış kaydedildi.

2024'te 4 bin 535 başvuru kabul edilirken, bu sayı 2025'te 8 bin 879 oldu.

Söz konusu sayılar, "Altın Vize" hakkı elde edenlerin oranının, bir yılda yüzde 95 arttığını ortaya koyuyor.