Yurt dışında kullanılan oy sayısı 1 milyon 920 bini aştı Yüksek Seçim Kurulu, saat 16.00 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısının toplam 1 milyon 920 bin 53'e ulaştığını açıkladı.

AA Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, oy verme işlemini sürdürüyor. Türkiye'nin kaderinin belirleneceği tarihi gün için binlerce yurttaş sandık başındaki görevini yerine getiriyor. Bu kapsamda 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde rekor bir katılım sağlandı. Gurbetçiler sandık başında Yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemi sona ererken, gümrüklerde ise devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) oy oranına ilişkin açıklamada bulundu. 1 milyon 920 bini aştı Yapılan açıklamada yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısının 1 milyon 920 bin 53'e ulaştığı belirtildi. Gümrüklerde oy verme işlemi, yarın saat 17.00'de sona erecek.