22 Kasım'da hizmete giren Yusufeli Barajı'nda, kapakların kapanmasıyla gövdede biriken sular yükselmeye başladı ve bir haftada 30 metre yüksekliğe ulaştı. Bölge halkı suyun gelişini izledi.

Türkiye'nin en önemli projelerinden biri daha hayata geçirildi.

Artvin'deki Çoruh nehri üzerinde yapımaı tamamlananYusufeli Barajı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde 22 Kasım'da hizmete açıldı.

Baraj, Türkiye ekonomisine katkısı ve sağlayacağı faydaların yanında devasa gövdesi ve yüksekliğiyle birçok rekorun da sahibi olacak.

Bir haftada 30 metre yükseldi

Temeli 26 Şubat 2013'te atılan Yusufeli Barajı'nın kapaklarının kapanmasıyla, gövdede biriken sular yükselmeye başladı ve bir haftada 30 metre yüksekliğe ulaştı.

Karayolları başta olmak üzere, baraja yakın köy ve mahalleler bir bir sular altında kalıyor.

Köyler su altında kalacak

Sular, kısa sürede Yeniköy ve Irmakyanı köyleri başta olmak üzere bir çok bölgeyi sular altında bırakacak.

Baraj inşaatı ve ilçe merkezi ile köylerdeki 5 bin konut, 270 iş yeri ve 9 bin 430 dönüm tarım arazisi, sular altında kalacak.

Yusufeli Barajı’nda sular bir haftada 30 metre yükseldi VİDEO



Meyve ağaçları yeni yerleşim yerine taşındı

Öte yandan baraj inşası nedeniyle su altında kalacak alanlardan 5 bin 844 adet zeytin, dut, ceviz ve nar gibi boylu meyve ağacı, ağaç nakli metoduyla bulunduğu yerden alınarak Yusufeli ilçesinin kurulduğu yeni yerleşim yerindeki 300 dönümlük alana taşındı.

Yusufeli-İspir Karayolu ulaşıma kapatıldı

Baraj suları nedeniyle Yusufeli-İspir karayolu da ulaşıma kapatıldı. Ekipleri karayolunun farklı bölümlerde üzerinde, “Yusufeli-İspir Devlet Karayolunun Yusufeli Barajı su tutması sebebiyle taşıt trafiğine kapatıldı” yazılı tabelalar konuldu.

"Suyun gelişini izlemeye geldik"

İHA'nın aktarımına göre; köyleri sular altında kalan vatandaşlar, suyun gelişini izlemek ve kayıt altına almak için baraj sularını takip ediyor.

Yeniköy köyü sakinlerinden İsmail Aydın (30) dün itibariyle köydeki evlerini terk ettiklerini ifade ederek, “Eşyamızı, enkazımızı söktük geldik. Dün itibariyle köyden ayrıldık. Bugün de son suyun gelişini izlemeye geldik. Yıllarımız, çocukluğumuz geçtiği bu derelerde, yürüdüğümüz bu yollarda bir dahası olmayacak bizim için. Tarih oldu artık, çok duygulandık. Her şeyin hayırlısı.” ifadelerini kullandı.