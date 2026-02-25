Bahçeli'nin statü çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt

Terörsüz Türkiye sürecinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin büyük fedakarlıklarıyla başlayan süreçte, Meclis'te komisyon kuruldu.

Komisyon geçtiğimiz günlerde raporunu tamamlarken, MHP Lideri Bahçeli'den de dün yaptığı grup toplantısında bir değerlendirme geldi.

"PKK'NIN KURUCU ÖNDERLİĞİNİN STATÜ SORUNU NASIL ELE ALINACAK"

Dün grup toplantısında konuşan ve "statü" çıkışı yapan Bahçeli, şöyle dedi;

Şimdi tekrar gelelim “Terörsüz Türkiye” hedefine. Dışımız kaynarken içimizi kaynaştırmalıyız, dışımız yangın yeriyken, içimizde birbirimizin yarı, yareni, can beraberi olmalıyız. Terörsüz Türkiye hedefinin icrasında, 27 Şubat 2025 tarihli açıklamasıyla PKK'nın kurucu önderinin büyük bir dahli ve payı vardır. Bu çağrı, aynı şekilde KCK'yı da bağlamaktadır.



Örgütün üst yapılanmasının feshi ise derhal sağlanmalıdır. Madem 27 Şubat çağrısı, barışçıl arayışları destekleyen ve teşvik eden demokratik bileşiktir, o halde bundan sonrası da planlanan atılımların, yapılacak düzenlemelerin gerçekleşmesi için, PKK'nın kurucu önderliğinin statü sorunu nasıl ele alınacaktır?



Eğer böyle bir sorun varsa ki bize göre vardır, bunun çözümü nasıl olacaktır? Terörsüz Türkiye'ye hizmet eden İmralı'nın açığı nasıl kapatılacaktır? Samimiyetle bu tartışmanın yapılacak, makul, akla ve vicdana müzahir sonucuna kısa sürede ulaşılmalıdır.