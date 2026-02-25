Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi sürecin yeni aşaması başlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin TBMM'deki grup toplantısına katıldı.

Burada bir konuşma yaparak birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecine de değindi.

Erdoğan, TBMM'de kabul edilen komisyon raporundan sonra yeni bir aşamaya geçildiğini söyledi.

"16 AYDA KAYDA DEĞER MESAFELER ALDIK"

Erdoğan şöyle konuştu:

"Demokrasimize kurulan tuzaklara, milletimizin birliğine yönelik saldırılara, sahte gündemlere sıkıştırmaya çalışan oyunlara rağmen hedeflerimize doğru sağlam adımlarla ilerliyoruz. Geçen yıl başlattığımız Terörsüz Türkiye sürecinde 16 aylık zaman diliminde kayda değer mesafeler alındı.

Komisyon çalışmalarını tamamladı. Nihai rapor onaylandı. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak ilk günden itibaren sergilediğimiz uzlaşmaya açık tutumu devam ettirdik. Komisyonun misyonunu yerine getirmesi için üzerimize ne düşüyorsa yaptık.

"KOMİSYON RAPORLA BİR YOL HARİTASI ORTAYA KOYDU"

137 kurum ve kişinin dinlendiği 4 bin 200 sayfa tutanağın tutulduğu kapsamlı bir istişare sürecinin ardından hazırlanan rapor, bundan sonra yapılması gerekenlere dair kapsamlı bir yol haritası ortaya koydu.

Raporun içerisinden kelimeleri cımbızla çekerek spekülasyon yapanların sürece hizmet etmediği aşikardır. Raporu ve süreci gölgelemek isteyenler azınlıkta.

Rapora damga vuran uzlaşı ruhunu çok kıymetli buluyorum. Siyaset kurumu bundan sonra atılacak adımlar konusunda ciddi bir enerji ve büyük bir güven toplamıştır.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE YENİ AŞAMA BAŞLIYOR"

Bu sürecin yeni aşaması başlayacak. Partimizin ve ittifakımızın sorumluluğu artacak. Meclisimiz lokomotifi rol üstlenecek.

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak işbirliğini doruğa çıkarmamız gereken bir döneme giriyoruz. Sürecin yeni aşamasını uhulet ve suhuletle yöneterek önce Terörsüz Türkiye ardından terörsüz bölge hedefimize ulaşacağız."