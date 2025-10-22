Zehra Kınık'a verilen hapis cezası bozuldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Son dakika haberine göre; kamuoyunun en tartışmalı davalarından birinde daha önemli bir gelişme yaşandı.

Önceki Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir'e, 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki'nin ölümüne ve 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada verilen 4 yıl 2 ay hapis cezası bozuldu.

Karar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından alındı.

KAZA VE SONRASINDA YAŞANANLAR

9 Temmuz 2024'te İstanbul'un Beykoz ilçesinde aracıyla ilerleyen Zehra Kınık, 17 yaşındaki Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı motosiklete çarptı.

Kaza sonucu 17 yaşındaki Batın Barlasçeki, hastanede hayatını kaybetti.

Kaza sonrası gözaltına alınan Zehra Kınık, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YÜZDE 100 KUSURLU

Kaza tespit raporunda, Zehra Kınık ve motosiklet sürücüsü yüzde 50'şer oranında kusurlu bulundu.

2 yılda 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık, hazırlanan ikinci raporda yüzde 100 kusurlu bulundu.

Dava dosyasına giren raporda Zehra Kınık, ‘dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı hareket etmek’ten ‘asli kusurlu’ bulunmuştu.

Ayrıca Demir’in, geçiş hakkını motosiklete vermesi gerektiği belirtilmişti.

4 YIL 2 AY CEZA ALDI

Mahkeme kararına göre; Zehra Kınık'a 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmişti.

Hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası verilen Zehra Kınık'ın yatarı olmadığı, bu ceza nedeniyle cezaevine girmeyeceği ortaya çıkmıştı.

Aynı zamanda Kınık'ın ehliyetine de 2 yıl boyunca el konulmuştu.