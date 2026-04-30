Zindaşti’yi gece yarısı tahliye eden hâkime Yargıtay'dan onaylı ceza

Yargıdaki çürümeler temizleniyor...

İranlı Naci Şerifi Zindaşti, 6 Nisan 2018’de İstanbul Küçükçekmece’de düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

AĞIR SUÇLAMALAR YÖNELTİLDİ

Hakkında 'adam öldürme', 'cinayete azmettirme' ve 'FETÖ üyeliği' gibi ağır suçlamalar bulunan Zindaşti ve beraberindekiler tutuklanmıştı.

Ancak bu tutukluluktan yaklaşık 6 ay sonra dikkat çeken bir karar çıktı.

GECE YARISI TAHLİYE KARARI ÇIKTI

19 Ekim 2018’de, dönemin 5. Sulh Ceza Hâkimi Cevdet Özcan, gece yarısı verdiği kararla Zindaşti’nin tahliyesine hükmetti.

Savcılık bu karara itiraz etti. Dosyaya bakan İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliği yeniden tutuklama kararı verdi.

Ancak bu karar verildiğinde Zindaşti çoktan tahliye edilmişti.

HSK DEVREYE GİRDİ

Tahliye kararının ardından HSK devreye girdi. Yürütülen disiplin soruşturması sonucunda Cevdet Özcan meslekten çıkarıldı.

Ceza yargılamasında ise dosya Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nde görüldü.

Daire, Özcan hakkında 'rüşvet' suçundan beraat kararı verdi.

2 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Ancak 'görevi kötüye kullanma' suçundan 2 yıl hapis cezasına hükmetti.

Dosya son olarak Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na taşındı.

YARGITAY CEZAYI ONAYLADI

Ceza Genel Kurulu, eski hâkim Cevdet Özcan’a verilen 2 yıl hapis cezasını onadı.

Böylece Zindaşti’nin gece yarısı tahliyesine imza atan hâkim hakkındaki ceza kesinleşmiş oldu.