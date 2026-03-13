Zonguldak'ta 'APP' yoğunluğu: Plakalar tükendi

27 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolları Trafik Kanunu değişikliği ile standart dışı plaka kullanımı, ağır yaptırımlara bağlandı.

Özellikle 'APP plaka' olarak bilinen standart dışı; kalın fontlu, köşeli, estetik amaçlı plakalara 140 bin TL para cezası getirildi.

1 NİSAN'DAN İTİBAREN CEZALAR UYGULANMAYA BAŞLAYACAK

Bu plakalar, KGYS kameralarının ve otomatik plaka tanıma sistemlerinin doğru okumasını zorlaştırdığı gerekçesiyle yasak kapsamına alındı.

1 Nisan 2026'dan itibaren APP plaka kullanan sürücülere para cezasının yanı sıra, 30 gün ehliyete el konulması ve aracın trafikten menedilmesi cezaları uygulanacak.

TEKRARI HALİNDE CEZALAR ARTACAK

Tekrarında ise ceza 280 bin TL'ye çıkarılıyor ve 'resmi belgede sahtecilik' suçundan adli işlem başlatılabiliyor.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla, 27 Şubat sonrası kesilen cezalar iptal edildi.

Bakan Çiftçi, 1 Nisan'a kadar denetimlerin sadece rehberlik ve bilgilendirme şeklinde yapılacağını duyurdu.

PLAKA BASIM ATÖLYELERİ ÖNLERİNDE YOĞUNLUK OLUŞTU

Bu süreçte milyonlarca araç sahibinin standart plaka değişikliğine yönelmesi, ülke genelinde şoförler odalarında ve plaka basım noktalarında yoğun talep yarattı.

Araç sahipleri plaka basım atölyelerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Plakalarını değiştirmek isteyen vatandaşlar, akın ettikleri atölyelerde saatlerce sıra bekledi.

"YOĞUNLUK SEBEBİYLE PLAKAMIZ KALMADI"

Yoğunluk öyle ki, talep nedeniyle plaka stokları tamamen tükendi.

Zonguldak Şoförler Odasına giden sürücüler, "Yoğunluktan dolayı plakamız kalmamıştır" yazısıyla karşılaştı.

BİRÇOK NOKTADA PLAKA STOKLARI TÜKENDİ

Günlük yaklaşık bin adet basımı yapılan yeni standart plakaların, yarından itibaren basım işlemlerinin devam edeceği öğrenildi.

Yetkililer, talebin ülke genelinde benzer şekilde arttığını, birçok noktada stokların hızla eridiğini ve personelinin hafta sonu dahil ek mesai yaptığını belirtti.

Sürücüler, 1 Nisan öncesi cezadan kaçınmak için plaka değişimini aceleye getirirken, süreçteki yoğunluk nedeniyle bekleme süreleri uzuyor.