Güneş sistemi dışından gelen kuyruklu yıldız görüntülendi

1990 yılında STS-31 görevi esnasında uzay mekiği Discovery tarafından Dünya etrafındaki yörüngesine taşınan ve o zamandan bu yana birçok bilimsel araştırmada kullanılan Hubble Uzay Teleskobu, Güneş sistemi dışından gelen "2I/Borisov" isimli kuyruklu yıldızının görüntüsünü yakaladı.

NASA, kuyruklu yıldızın 12 Ekim'de kayda geçirilen 7 saatlik görüntüsünün hızlandırılmış halini internet sitesinde yayınladı. Görüntüde, kuyruklu yıldızın çekirdeğinin çevresinde yoğun bir toz bulutu olduğu ve mavi bir gaz tabakasıyla çevrelendiği görülüyor.

NASA'tarafından yayınlanan hızlandırılmış görüntü:

BİR KUYRUKLU YILDIZIN EN NET GÖRÜNTÜSÜ

NASA'dan yapılan açıklamada, bunun bugüne dek bir kuyruklu yıldızın kayda geçirilen en net görüntüsü olduğu belirtildi.

Saatte yaklaşık 177 bin kilometre hızla hareket eden kuyruklu yıldızın, 7 Aralık'ta Güneş'e yakın geçiş yapacağı, ardından hiperbolik bir eksende Güneş yörüngesini keserek, 2020 ortalarında Güneş sisteminden çıkacağı tahmin ediliyor.

Daha önce 2017 yılında keşfedilen Oumuamua kuyruklu yıldızı, Güneş'i yaklaşık 38 milyon kilometre teğet geçtikten sonra Güneş sisteminden ayrılmıştı. ''2I/Borisov'' ise, Oumuamua'dan sonra Güneş sistemimize dışarıdan gelen ikinci kuyruklu yıldız olarak kayıtlara geçti.

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