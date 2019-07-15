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Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci bir yıllığına Kosova'da

Kosova Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci bir yıllığına Kosava'ya devredildi. Böylelikle ülke ilk defa önemli bir bölgesel örgütün başkanlığını yapacak.

İHA | 15.07.2019 - 14:00..
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Kosova, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (SEECP) dönem başkanlığını devraldı.

KOSOVA BİR YILLIĞINA SEECP BAŞKANLIĞI YAPACAK

Kosova Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (SEECP) liderliğini Kosova'nın devraldığını açıkladı. Kosova bir yıllığına SEECP başkanlığı yapacak.

Bakan Pacolli, Priştine’de düzenlediği basın toplantısında, Kosova’nın yapacağı başkanlık döneminde önceliğin, gençleri ülke içinde tutmak, kültür ve turizmi teşvik etmek olacağını söyledi.

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci bir yıllığına Kosova'da

Dışişleri Bakanı Pacolli, SEECP’nin 1 yıl boyunca toplantı takvimi hazırladıklarını, ilk toplantının dışişleri bakanları düzeyinde olacağını söyledi.

Kosova, Arnavutluk, Bosna Hersek, Türkiye, Kuzey Makedonya, Hırvatistan, Karadağ, Slovenya, Bulgaristan, Yunanistan, Moldova, Romanya ve Sırbistan'ın üye oldukları SEECP'nin başkanlığı bir yıl sürüyor.

KOSOVA İLK DEFA ÖNEMLİ BİR BÖLGESEL ÖRGÜTÜN BAŞKANLIĞINI DEVRALDI

Kosova, son olarak dönem başkanlığı yapan Bosna Hersek’teki zirveye katılmamıştı. SEECP toplantılarında Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ve Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli yer almamıştı. Bosna Hersek tarafından SEECP yıllık toplantısına katılmak için Kosova’ya gönderilen davetiyede dipnotun yer alması ve Kosova’ya eşit muamele yapılmaması nedeniyle Kosovalı yetkililer, Bosna Hersek’teki oturumlara katılmama kararı almıştı.

Kosova ilk defa önemli bir bölgesel örgütün başkanlığını devralmış oldu.

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